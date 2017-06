Corinthians minimiza efeitos da altitude em Tunja

Comissão técnica acredita que Timão não terá problemas para enfrentar o Patriotas no estádio La Independencia, que fica a cerca de 2.720 metros acima do nível do mar

Enfrentar o Patriotas, da Colômbia, na altitude da cidade de Tunja, não amedronta o Corinthians. A comissão técnica diz estar tranquila com a realização do jogo no estádio La Independencia, a cerca de 2.720 metros acima do nível do mar, e acredita que os jogadores não sentirão os efeitos do ar rarefeito.

Embora reconheça cuidados especiais na alimentação e hidratação dos atletas, o Timão nem sequer levará balões de oxigênio para o estádio, como algumas equipes costumam fazer quando jogam em cidades altas. A maior preocupação está com a recuperação dos atletas depois da difícil partida contra o Grêmio, no último domingo, e a desgastante viagem até o distrito de Boyacá, na Colômbia.

– Precisamos fazer com que os atletas recuperem o peso. O cansaço hoje nos preocupa mais do que a altitude. Procuramos sempre alimentar e hidratar os atletas, que normalmente perdem o apetite por conta das condições locais. Ficamos em cima do grupo para que eles comam carboidratos, que vai virar combustível para os músculos. Senão, eles sentem os efeitos da altitude, a fadiga chega antes – explicou o preparador físico Walmir Cruz.

– Não estamos temendo, até porque chegamos em cima do jogo, não precisamos de aclimatação muito longa. Conversamos, tivemos reuniões à respeito disso para que a gente fosse consciente para o jogo e também para que os atletas não se preocupassem com isso –completou Walmir Cruz.

Por conta do cansaço, três jogadores foram poupados da partida desta quarta-feira, válida pela segunda fase da Copa Sul-Americana: o volante Maycon, o meia Jadson e o atacante Jô. Eles ficaram no Brasil para descansarem e fazerem trabalho de reforço muscular. O lateral-esquerdo Guilherme Arana começará o jogo no banco.

Enquanto o Timão minimiza os possíveis efeitos da altitude, o Patriotas acredita que este pode ser um diferencial neste duelo de ida. Jogadores e o técnico Diego Corredor esperam que o Corinthians se canse mais e cometa mais erros atuando em Tunja.

– A altitude não é um mito, é uma realidade. Isso atrapalha os jogadores que não estão acostumados. Estamos habituados, mas sabemos que os brasileiros, não. É um trunfo grande a nosso favor, temos feito excelentes partidas como mandantes. Sabemos que o campo é um ponto a favor da gente – disse o lateral-esquerdo Niko Carreño.