“IMORAL” Após duras críticas, Dado retira projeto sobre 13º

MAÍRA PETRUZ:-

Sob muitas críticas, o prefeito João Dado anunciou, na tarde de ontem, que irá retirar o projeto que cria 13º salário e 1/3 férias para prefeito, vice e secretariado. O projeto ficou somente 24 horas na casa de leis e, após o anuncio da medida, que seria votada pelos vereadores, foi rechaçado nas redes sociais.

Em comunicado encaminhado pela assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Votuporanga, consta que Dado enviou, por volta das 14h, um ofício ao presidente da casa Osmair Ferrari, pedindo a retirada da pauta de discussão do projeto de lei complementar nº 35/2017.

Conforme o ofício enviado pelo chefe do Executivo, o prefeito Dado justifica a retirada do projeto por recomendação da Procuradoria Geral do Município para reanálise jurídica da matéria, que decorre de decisão do Superior Tribunal Federal em ação individual de Agente Político.

Em razão deste pedido, o presidente do Legislativo, Osmair Ferrari, já determinou a sua assessoria jurídica a retirada da matéria que será reenviada ao Executivo.

Prefeitura

A assessoria de imprensa da prefeitura também emitiu uma nota a respeito da retirada do projeto. Segundo o comunicado, o projeto de Lei Complementar nº 35 de 2017 enviado à Câmara teve como base decisão do Supremo Tribunal Federal que assegurou o direito do recebimento do 13º salário e abono de férias para os agentes políticos, compreendidos como prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores, em decisão de 1º de fevereiro de 2017. No entanto, por recomendação da Procuradoria Geral do Município de Votuporanga o projeto foi retirado da Câmara para reanálise jurídica do texto.

Conforme a reportagem apurou, o projeto em questão só atingiria o prefeito e o vice, uma vez que os secretários municipais já recebem o benefício, aprovado em gestões anteriores.

Polêmica

Após leitura da medida durante a sessão ordinária, realizada na última segunda-feira, o vereador Silvio Carvalho utilizou a tribuna para mostrar seu descontentamento com a proposta da administração.

Silvão falou sobre um outro projeto que deu entrada na casa, que dispõe sobre a redução, em caráter excepcional, de recursos financeiros na ordem de R$45 mil, com a justificativa deste ser uma “medida de contingenciamento”. “Não é que sou contra, quem trabalha merece. Mas eu gostaria que o prefeito contratasse mais um médico, e que não deixasse as consultas por mais de 10, 15 dias, no máximo duas semanas. Os exames também, estamos cansados de saber que tem exames que demoram seis meses, oito meses de espera […] Eu concordo que a prefeitura tem que fazer de tudo um pouco, mas que dê prioridade na saúde e educação. Que possa crescer e poder ter todas as partes do município atendidas e tudo que for necessário, mas não podemos reduzir o valor da cultura em benefício da outra parte”, disse.

Mais tarde, nas redes sociais, o líder de governo, Hery Kattwinkel, e o vereador Léo Chandelly expressaram, também, seu descontentamento com o projeto. Em um grupo de discussão, os dois postaram comunicados emitindo suas opiniões acerca do projeto, do qual posicionaram-se contrários.

Hery afirmou que essa é sua opinião é independente e que ele não concorda com o projeto. “Entendo que a matéria é, sim, constitucional, porém só valeria para a legislatura seguinte. O projeto veio para a Câmara em caráter de urgência, mas não foi votado. Entendo também que este é um momento de se economizar, onde atravessamos uma grave crise econômica em que milhões de brasileiros não tem o que comer dentro de suas casas, tem sua energia e água cortada por não ter condições de pagar, pai de família despejado por estar desempregado e não ter condições de pagar o aluguel de sua casa, e em Votuporanga não é diferente”, citou.

Ainda, no comunicado, ele reiterou que, se for colocado em votação, ele se posicionará contra, seja o benefício voltado ao prefeito ou aos vereadores. “Com este dinheiro da para diminuir a espera em filas de exames (que chega a 18 meses) ou até mesmo reformar creches, que ao meu ver saúde e educação tem que ser prioridade! Estamos em um momento de contenção de despesa e não de criar mais uma despesa ao Município! Respeito opiniões contrárias mas esta será minha posição”, afirmou.

Chandelly, em sua fala, também se manifestou contra o projeto. “Estamos vivendo um momento delicado em nosso país, onde muitas pessoas estão sem salários para alimentar seus filhos e faltando verba na saúde. Também serei contra a qualquer aumento para vereador. Sou mais a favor de economizar para ter mais investimento na saúde e educação. A nossa cidade precisa muito de investimento na segurança pública, pois furtos estão acontecendo durante a semana. Não entrei na política para ir contra a população e assim pretendo até o fim dessa gestão”, disse.

Nos comentários, os usuários da rede social teceram duras críticas contra a administração. Um deles afirmou que, mesmo a medida sendo constitucional, “é totalmente imoral perante a população em um momento de crise como essa que passa o país”.