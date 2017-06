JALES E FERNANDÓPOLIS: Ataque cibernético afeta serviços do Hospital do Câncer

Unidades do Hospital do Câncer de Barretos nas cidades de Jales e Fernandópolis sofreram um ataque cibernético na manhã de ontem (27). O ataque também afetou todo o sistema do Hospital do Câncer de Barretos.

Em Fernandópolis, segundo o hospital, a unidade que faz exames preventivos está parada. Ao todo, 150 pacientes vão deixar de ser atendidos. Em Jales, o sistema também foi afetado.

Por telefone, o diretor geral do Hospital do Câncer, Henrique Prata, disse que mais de três mil pacientes vão ser prejudicados, já que não há como acessar nenhum tipo de informação. Ele já pediu ajuda ao Ministério da Saúde e a Polícia Federal.

Os hackers pedem dinheiro para liberar o sistema. Segundo funcionários do hospital, a mensagem dos hackers pede 300 bitcoins, algo em torno de R$ 2,5 milhões, para liberar o sistema novamente.

Ataque na Ucrânia

Nesta terça-feira, sites do governo e de várias empresas ucranianas foram alvo de um ataque cibernético, que atingiu aeroportos, bancos e escritórios do governo. Um conselheiro do ministro do Interior da Ucrânia classificou como o pior na história do país.

Além disso, companhias da Europa, como a agência de publicidade WPP, disseram ter sido afetadas. “Nós estamos respondendo em caráter de urgência a relator de outro grande ataque de ransonware a negócios na Europa”, afirmou Rob Wainwright, diretor da Europol.

Araçatuba

O site da Prefeitura de Araçatuba também foi atacado por hackers na segunda-feira (26) e continua fora do ar na manhã desta terça-feira (27). Segundo assessoria de imprensa, o problema foi no provedor que hospeda o site, responsável pela segurança do acesso.

Segundo a assessoria, nenhum arquivo e serviço foi perdido ou alterado, mas ainda não há previsão para que o site volte a funcionar.

Os hackers deixaram na página principal uma mensagem em apoio ao Estado Islâmico. A página inicial do portal foi trocada por uma mensagem, em inglês, de apoio ao grupo com a frase “Eu amo o Estado Islâmico”, em inglês.

O texto ainda é contrário ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e diz: “ele e todo o seu povo serão responsáveis por cada gota de sangue que flui em países muçulmanos”. A imagem já foi retirada, mas o site está fora do ar.