CONTRA O OBA!: Juiz diz que ação da Prefeitura não procede

Sérgio Martins Barbatto Junior ainda revogou a liminar concedida à municipalidade às vésperas do Carnaval deste ano; cabe recurso

O juiz de direito da 5ª Vara da Comarca de Votuporanga, Sérgio Martins Barbatto Júnior, julgou improcedente a ação movida pela Prefeitura contra o Bloco Oba!. Na sentença, assinada na última segunda-feira, o magistrado ainda revogou a liminar concedida à municipalidade às vésperas do Carnaval deste ano.

Barbatto lamenta que não há saída judicial intermediária, reconhecendo que o direito de um é, posteriormente, prejudicar o outro. As custas e os honorários afixados em 10% sobre o valor da causa, ficaram a cargo do município. Cabe recurso.

Sentença

Conforme divulgado pelo Diário com absoluta exclusividade no início do ano, a Prefeitura de Votuporanga entrou com o processo em face de J&A Promoções de Eventos Votuporanga Ltda, empresa responsável por organizar o carnaval da cidade, conforme contrato público assinado na gestão de Junior Marão.

“Afirma que a ré, ao organizar o evento de 2017, deixou de observar a exclusividade de venda de bebidas da empresa Cervejaria Petrópolis, vencedora de licitação e signatária do contrato 408. Pediu liminar e, no mérito, a declaração de obrigação de respeito, pela demandada, ao contrato 408 que instituiu a exclusividade de venda de bebidas no recinto publico em favor da Cervejaria Petrópolis”.

Conforme a sentença, a liminar foi deferida, mas houve contestação do Bloco Oba!, questionando a legitimidade de o Município defender o direito da Cervejaria Petrópolis. “Diz que não foi fixada exclusividade de fornecimento de bebidas no contrato 407, firmado entre as partes. Alega que o contrato 408 não é parte integrante da relação entre autora e ré. Questiona a exclusividade concedida em favor da cervejaria Petrópolis”.

Ouvida a municipalidade, o juiz decidiu que a relação jurídica entre autora e ré é fato incontroverso. O único ponto controvertido é o fato de que “o município tem interesse jurídico em litigar para exigir o cumprimento de contratos administrativos que firma. No entender da municipalidade, a empresa descumpriu obrigação contratual pelo que pode, por si, exigi-la através do Judiciário. Não se defende direito alheio, mas respeito às condições da concessão de uso firmada entre as partes”.

Barbatto frisa que “não há qualquer vício formal ou material na assinatura do contrato com a Cervejaria Petrópolis (contrato 408 a fls. 20/24)”.

“Não há monopólio algum criado. E isso pelo fato de que houve licitação prévia para concorrência entre todos os interessados em fornecer bebidas no recinto público. O contrato é por tempo certo – 10 anos – e exige contraprestação pecuniária proporcional ao objeto do contrato”.

O juiz reforça o que o Bloco Oba! alegou em entrevista ao Diário. “São dois contratos distintos”. Na opinião de Barbatto, a intenção da Prefeitura em entrelaçar os contratos foi feita de forma equivocada.

“O contrato 407, discutido aqui, tem por objeto: concessão do uso do Centro de Eventos de Votuporanga localizado na Fazenda Marinheiro de Cima, …, visando a realização de eventos carnavalescos (cláusula primeira – do objeto). O contrato 408, entre Município e Cervejaria Petrópolis tem por objeto: concessão do direito de exclusividade no fornecimento de bebidas (água, refrigerantes, cervejas, energéticos e destilados) às operações de bar, lanchonete e similares, permanentes e/ou temporários, no Centro de Eventos de Votuporanga, …, bem como a exposição de marcas com exclusividade … Conforme se lê do contrato 407, não houve, ali, qualquer referência ao contrato 408, nem participou, a ré, daquela licitação ou assinatura”. O magistrado continuou: “Não há, no contrato 407 qualquer imposição de respeito a outras condições que não as contratualmente estabelecidas naquele instrumento. Não há dúvida de que o objeto do contrato 408 engloba, por interpretação teleológica, o carnaval. A questão é que a obrigação de respeito ao contrato 408, posterior inclusive pela ordem numérica àquele firmado entre as partes, não pode ser imposta ao particular que participa de licitação prévia, sem menção qualquer à sua existência e assina contrato silente (no que aqui diz respeito) com a Administração.”

A sentença ainda alega que o “Município foge dos termos unilateralmente impostos pelo edital licitatório”.

Às consequências da decisão

“Não fico alheio ao impacto do que decido. Reconhecer a obrigação em desfavor da ré é alterar o contrato administrativo ainda em desacordo com os termos de licitação. Isso quebraria a confiança que se deposita no trato com a Administração Pública e imporia cláusula surpresa no contrato. Situação, inclusive, poderia caracterizar a supressão de serviço com possibilidade de alteração de valor contratado, causa de resolução contratual pelo particular – art. 78, XIII da Lei 8.666/93”.

Por outro lado, Barbatto admite que a exclusão do carnaval do âmbito do contrato 408 poderá levar a discussão entre o Município e terceiro signatário (Cervejaria Petrópolis). “Se a intenção Municipal foi entrelaçar os contratos, fê-lo de forma equivocada. Um não menciona o outro. Haverá surpresa, vê-se, em um ou outro contrato – no contrato 407, se for imposta a obrigatoriedade de venda de bebidas da Cervejaria Petrópolis e no contrato 408 se o carnaval for excluído do direito de exclusividade. Poder-se-ia tratar os contratos em relação de generalidade (contrato 408) e especialidade (contrato 407) de forma que o geral não afetaria o especial. Isso não resolve o maior problema – consequência prática da sentença no que se refere ao contrato 408 (não discutido aqui)”.

Barbatto analisa que a Cervejaria Petrópolis possivelmente tinha o carnaval como o principal e periódico evento em que tomaria de volta o investimento feito. “E a requerida tinha a possibilidade de leiloar a venda de bebidas e exposição de marcas como uma das principais fontes de lucro e parceria na realização do evento. Lembrando-se que o carnaval de Votuporanga é um dos mais famosos do Brasil”.

A sentença contempla que “infelizmente não há saída judicial intermediária”. E prossegue:

“Reconhecer o direito de um é, para frente, prejudicar o outro. Como a lide aqui foi estabelecida entre partes definidas e com objeto restrito ao contrato 407, aprecio-a no limite do que me foi trazido. E assim, julgo improcedente a ação. Revogo a liminar concedida. Custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa a cargo do município”, finaliza. Cabe recurso.