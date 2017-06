Por Denize do Nascimento Gonçalves

Caro leitor, você alguma vez já parou para pensar em situações do tipo: um filho ter mais maturidade espiritual que um pai ou uma mãe? Isso nunca lhe chamou a atenção?! Isso sempre chamou a minha atenção.

Você pode até pensar: onde Deus errou nesta ou naquela família? Mas, não, Deus não erra nunca! No meu entender, maturidade espiritual é algo que se conquista ao longo dos tempos. Uma vida seria muito pouco ou quase nada para levar uma pedra bruta ao brilho do diamante, isto em se tratando de ser humano, não acha?!

Nesta semana, eu recebi um vídeo muito interessante e eu gostaria de compartilhá-lo com você e juntos refletirmos em torno do tema, ok?!

Conta-se que um discípulo pergunta a Jalal ad-Din Muhammad Rumi, mestre espiritual persa do séc. XIII: Mestre, o que é veneno? A resposta foi: qualquer coisa além do que precisamos é veneno; pode ser poder, preguiça, comida, ego, ambição, raiva, medo ou o que for.

E o que é o medo? – O medo é a não aceitação da incerteza; e se aceitamos a incerteza, ela se torna aventura.

E o que é inveja? – A inveja é a não aceitação do bem no outro; se aceitamos o bem, se torna inspiração.

E o que é raiva? – Raiva é a não aceitação do que está além do nosso controle; se aceitamos, se torna tolerância.

E o que é o ódio? – O ódio é a não aceitação das pessoas como elas são; se aceitamos as pessoas como elas são, incondicionalmente, isso se torna amor.

E, por fim, o discípulo perguntou: o que é maturidade espiritual? – É quando você para de tentar mudar os outros e aceita as pessoas como elas são; é quando você passa a ser capaz de não ter expectativas em um relacionamento e se doa pelo bem de se doar; é quando o bem que você faz, você faz para sua própria paz; é quando você para de provar para o mundo o quão inteligente você é; é quando você para de se comparar com os outros; é quando você está em paz consigo mesmo, respondeu o mestre.

Talvez sejamos o filho ou o companheiro maturo, ótimo; mas se formos o filho ou o companheiro imaturo da família, nos esforcemos para que o nosso amadurecimento se dê o mais rápido possível, em benefício de nós mesmos e daqueles que sob as lutas amargas do dia a dia, emprestam-nos um dos instrumentos essenciais à nossa edificação: a convivência.

Francisco Cândido Xavier (1910-2002), um homem que esteve recente entre nós, considerado o maior brasileiro de todos os tempos em pesquisa nacional nos deixou um grande exemplo de maturidade espiritual e uma frase que tornou-se muito conhecida quando disse: “Sei o que devo ser e ainda não sou, mas rendo graças a Deus por estar trabalhando, embora lentamente, por dentro de mim próprio, para chegar, um dia, a ser o que devo ser.”

Busquemos, cada um, o amadurecimento necessário em nós, a fim de tornarmos a vida mais leve e feliz.

Denize do Nascimento Gonçalves

Psicopedagogia-Psicanálise Clínica

É colaboradora deste Diário