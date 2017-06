Ponto de Vista: por A. C. Camargo

Estamos no inverno, as manhãs e as noites costumam ser frias. Isso vale par o país como um todo, mas não se aplica a Brasília. Neste começo de semana, por exemplo, a temperatura está elevadíssima e quem está no epicentro dessa onda de calor é o presidente Michel Temer. Por mais que ele tente demonstrar confiança, o nó está incomodando cada vez mais seu pescoço, principalmente depois que o procurador geral deu entrada à denúncia contra ele no Supremo Tribunal Federal.

Saída

Mas, o esquadrão de apoio a Temer aposta que dificilmente a Câmara Federal o jogará na fogueira. Pelos cálculos que fazem, o presidente da República somará os 172 votos de que precisa para mandar a denúncia de Rodrigo Janot para o arquivo.

E agora?

O ex-ministro Antonio Palocci foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 12 anos e dois meses de prisão. Na última vez em que os dois estiveram frente a frente, Palocci deu sinais de que poderia partir para a delação premiada. Moro entendeu que tudo não foi além de uma bravata, um recado a seus parceiros políticos para força-los a apoiá-lo. E agora, depois da condenação, como fica?

Sem urgência

O prefeito João Dado enviou projeto de lei à Câmara implantando o 13º salário para ele próprio, seu vice e os vereadores. E o fez pedindo urgência na aprovação. Os vereadores, na sessão de anteontem, ignoraram a solicitação de Dado e não apreciaram a matéria. É importante lembrar que foi a última reunião antes da entrada de recesso do legislativo, que vai até 17 de julho.

Sem chances

Segundo informações colhidas por esta coluna, a tendência é a de que os vereadores não vão aprovar a iniciativa do prefeito, mesmo sendo eles beneficiados pela medida. Segundo um vereador disse a este colunista, o custo benefício é caro demais, haja vista a reação já sentida no seio da população. Amanhã traremos novas observações a respeito de mais essa polêmica.

Lula lá

A última pesquisa do instituto Datafolha inflou os ânimos dos petistas e dos demais partidos que o apoiam. Lula está na ponta da tabela. Mas, há uma preocupação, certamente. Se ele tem 30% de manifestações favoráveis, o índice de rejeição chega a 46%, o maior entre todos seus possíveis adversários.

Correndo por fora

Quem está correndo e bem, ameaçando chegar ao pódio do primeiro turno, é o deputado federal carioca Jair Bolsona, que aparece em segundo lugar na pesquisa. Ex-militar, Bolsonaro é tido como possível candidato da direita e sua pregação tem a característica de linha dura.

Coisa & Tal

De bem com a vida. Notinha extraída da coluna Olá do jornal Agora São Paulo, em sua edição de ontem: “Carlos Alberto de Nóbrega, 81 anos, está apaixonado e já pensa em juntar as escovas de dente com a nova namorada, a médica Renata Domingues, 39 anos, com quem está há nove meses”.

Entre aspas

Do senador Eunício de Oliveira, presidente do Senado, sobre a crise política e o comportamento de seus pares:

– Esta Casa é uma Casa mais madura, de homens e mulheres de cabelos brancos, alguns de cabelos pintados, mas cabelos brancos – para que a gente possa tocar aquilo que interessa aos brasileiros.

Hoje na história

NO DIA 28 DE JUNHO de 1908 chegavam ao Brasil, no navio Kasato Maru, 781 imigrantes japoneses. Em 1913 morria o ex-presidente da República Campos Salles. Em 1929 nascia em Salvador-BA o ex-presidente Tancredo Neves. Em 1976 era inaugurada a Rodovia dos Imigrantes, ligando São Paulo a Santos. Em 1996 era fabricado o último Fusca no país.