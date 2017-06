SOLIDARIEDADE: Ancevo doa mais de RS 5 mil à entidade

Lar São Vicente de Paulo recebeu na última segunda a verba corresponde a 50% do lucro auferido com a tradicional feijoada promovida pelo Nipo

A Ancevo (Associação Nipo Cultural e Esportiva de Votuporanga) repassou, na última segunda-feira, a doação de R$ 5.168,47 ao Lar São Vicente de Paulo, instituição que cuida de quase 50 idosos. Segundo Márcia Hashimoto Yoshida, a renda corresponde a 50% do lucro auferido com a tradicional feijoada promovida pela colônia japonesa.

A outra metade auferida foi destinada às atividades da equipe de atletismo do nipo. De acordo com os integrantes da Associação Nipo Cultural e Esportiva de Votuporanga, as crianças e adolescentes que participam do esporte não têm patrocínio para arcar com as despesas de transporte para outras cidades, por isso, fazem todo ano a famosa feijoada do Nipo.

Tradições

Em recente entrevista ao Diário, Fernando Nakabashi, um dos coordenadores do departamento de atletismo da Ancevo, falou sobre a importância de manter as tradições da colônia, incluindo o Bon Odori (festival budista que celebra as almas dos antepassados), o Undokai (gincana) e o gatebol (modalidade esportiva bastante praticada no Japão).

“Não queremos que a cultura oriental sucumba. Portanto, quem tiver disponibilidade, convidamos a participar”.

Dia 17 deste mês de junho, a Ancevo promove um jantar especial, com convites a R$ 60,00 por pessoas. Mais informações pelo 3421-2886.

Para finalizar, a edição 2017 do Bom Odori já tem data definida: será no dia 5 de agosto, no CSU (Centro Social Urbano). Estão todos convidados.

Situação crítica

Ano passado, a Ancevo entregou R$ 4.200,00 ao Lar São Vicente de Paulo. Visivelmente emocionado, o tesoureiro da entidade à época, o saudoso Francisco Margioti, recebeu o comprovante de depósito. “Queremos agradecer o esforço de cada um de vocês. Em nome de cada idoso atendido, nosso muito obrigado. As doações sempre chegam em boa hora, mas desta vez, a entidade estava muito necessitada”.

Por conta da crise financeira que assola o país, o tesoureiro da instituição explicou que o número de donativos caiu, entretanto, o preço dos alimentos aumentou. “Com a queda das doações, a situação ficou ainda mais complicada”.

Desta vez, o atual presidente do Lar, Vitorino José Arado, que recebeu a diretoria da Ancevo. A entidade possui 30 funcionários, que trabalham o mês inteiro, 24h por dia para dar continuidade no trabalho.

Em abril, a instituição comemorou 59 anos de fundação. No local, os idosos têm direito à hospedagem, cinco refeições por dia, enfermeiros, equipe de auxiliares de saúde, cuidadores de idosos, psicólogos, assistente social, fisioterapeuta, entre outros.

O Lar é mantido por recursos do Governo Federal, Estadual e Municipal, mas a maior renda é por meio de recursos próprios, como as campanhas que promovem, doações e 70% da aposentadoria dos atendidos. A instituição possui 1.840 metros quadrados de área construída em um terreno de 12 mil metros quadrados. O prédio é distribuído por ala masculina, feminina e ala para aqueles que precisam de mais cuidados. O Lar São Vicente de Paulo fica na rua Germano Robach, 2931, no bairro Vila Nova. O telefone para contato é (17) 3421-4539 e o e-mail lsvpvotuporanga@hotmail.com.

LEG 4-2: Vitorino (presidente do Lar), Fernando Nakabashi (diretor departamento atletismo), Ricardo Daidou Abe (presente do Nipo) e sua esposa Gisele