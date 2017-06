“Tenho certeza que vamos longe”, diz lateral do Mirassol

Voltando de uma experiência internacional após ficar dois meses treinando na Espanha com o elenco do Atlético de Madrid, Rafael Santos foca seus pensamentos no Mirassol e na disputa da Copa Paulista 2017, que começa neste fim de semana. O lateral-esquerdo ressalta que, mesmo competindo com a equipe sub-20, o Leão da Alta Araraquarense pode chegar longe na competição do segundo semestre.

– Temos o objetivo de ir longe, mesmo sendo o time sub-20. Eu tenho certeza que vamos fazer um bom campeonato, porque estamos todos focados. O grupo é bom, tenho certeza que vamos longe nesse campeonato – disse confiante o jogador de 19 anos.

Mesmo jovem, o atleta já rodou por times da Região Sul do país, como equipes do interior paulista, onde disputou competições importantes.

– Comecei no Figueirense, disputando o sub-15 do Catarinense. Depois eu fui para a Inter de Limeira, e joguei um Paulista sub-17 e uma Copa São Paulo de Futebol Júnior. Da Inter vim para o Mirassol, onde disputei o Paulista sub-20 e uma Copa SP. Fiquei aqui [no Mirassol] para o Paulistão e agora vou disputar um grande campeonato que é a Copa Paulista – comentou o lateral sobre sua curta carreira.

Rafael afirma que o tempo que passou em Madrid contribuirá, e muito, para o seu desempenho e dos seus colegas, passando aos companheiros aquilo que aprendeu no time espanhol. O jogador diz ainda que pensa em voltar para o Atlético.

– A minha passagem pela Espanha foi muito boa. A experiência que eu trouxe de lá eu posso compartilhar com os amigos que estão aqui. Tudo que eu aprendi lá eu tenho certeza que vai me ajudar bastante nesse campeonato. Se Deus quiser, volto pra lá. Começar uma vida nova praticamente, porque é tudo diferente. Mas primeiro a gente tem que focar aqui e pensar em fazer um grande campeonato – concluiu.

O Mirassol estreia na Copa Paulista, no dia 2 de julho (domingo) às 10h, contra a Ferroviária, no José Maria de Campos Maia, o Maião.