Arraiá Solidário arrecada mais de R$ 2 mil para Santa Casa

A primeira edição do Arraiá Solidário, promovida pela CEBRAC – Escola de qualificação profissional, cumpriu seu objetivo: colaborar com a Santa Casa de Votuporanga. Na última terça-feira (27/6), o provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, recebeu o cheque da renda da festa das mãos dos sócios-proprietários da instituição de ensino, Thaislene Duran dos Santos e Danilo Pedro Souza Carrilho.

O valor destinado foi de R$2.139,00, que ajudará na manutenção dos atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), beneficiando centenas de pacientes de Votuporanga e região.

O evento foi realizado no último dia 20 e contou com a participação de mais de 200 pessoas, que aproveitaram a festa junina beneficente. Na escola, foi comercializada comida típica como pipoca, canjica, arroz doce, achocolatado, quentão, doces, além dos tradicionais minissalgadinhos, cachorro-quente, refrigerante, água, bolo em calda e brigadeiro.

Thais ressaltou a importância da realização do arraiá para os alunos. “Foi a primeira vez que eles administraram um evento solidário. Buscaram patrocínio para suas barracas, inclusive com apresentação do plano de negócios. Na prática, lidaram com caixa, higiene, atendimento ao cliente, colaborando com sua formação profissional. Mas, principalmente, trabalhamos um dos pilares de nossa educação, a ecosolidariedade, reconhecendo o voluntariado e amor ao próximo”, disse.

Danilo complementou que o objetivo foi discutir solidariedade com naturalidade aos estudantes. “Eles colocaram mão na massa, aplicaram seus conhecimentos, mas, principalmente, sabiam que o sentido maior era auxiliar com a Santa Casa”, afirmou.

A professora do curso de Atendente de Farmácia e farmacêutica do centro cirúrgico do Hospital, Franscielli da Silva Moreira, falou da parceria. “Atuo nos dois locais e posso dizer que, com esta união, todos saíram ganhando. Nossos alunos tiveram maior aprendizado e a Santa Casa recebeu verba, que tanto precisa”, destacou.

O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a contribuição. “Para nós, é muito importante a colaboração, independentemente do valor. Ficamos muito felizes pelo resultado. Temos a felicidade na Instituição de ver o apoio da comunidade diariamente, que nos envia doações de alimentos, equipamentos, roupas e muito mais. Ficamos lisonjeados e, com este incentivo, vamos fazendo nossa Santa Casa com atendimento de qualidade e humanização”, concluiu.