Beleza pede passarela na Euclides da Cunha

Considerado um dos pontos críticos de passagem de pedestres e local onde já houve registro recente de atropelamento com vítima fatal, o vereador Rodrigo Beleza, encaminhou uma cobrança ao DER (Departamento de Estradas de Rodagens) solicitando urgentes estudos visando a construção de uma passarela sobre a rodovia Euclides da Cunha – defronte ao Parque da Cultura.

A reivindicação foi apresentada durante a sessão de segunda-feira, a última antes do recesso legislativo. O vereador encaminhou ao DER de Votuporanga e à Prefeitura, para que promova empenho visando a construção de passarela sobre a Rodovia Euclides da Cunha, nas proximidades do Parque da Cultura, interligando as Avenidas José Marão Filho e Nasser Marão.

O vereador justifica apontando a sua preocupação em relação às pessoas que atravessam diariamente a rodovia, colocando em risco a vida. No último dia 16, uma adolescente de 13 anos de idade, tentou atravessar a rodovia e foi atingida por uma camionete, falecendo horas depois na Santa Casa de Votuporanga.