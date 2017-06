CÂMARA: Vereador pede mudança no Código de Posturas quanto a fogos de artifício

MAÍRA PETRUZ:

Com as Festas Juninas acontecendo em todos os cantos do município, é comum ouvirmos, cada vez mais alto, o barulho estrondoso dos fogos de artifício, tradição para essa época do ano. O brilho dos fogos faz a alegria dos que curtem as festividades, mas são um verdadeiro incômodo para os animais, principalmente os cães, que sofrem com medo e problemas de audição devido ao barulho, além, é claro, do perigo que o uso de maneira errada traz aos que participam da brincadeira.

Em Votuporanga, existe uma lei municipal que determina que os fogos de artifício só podem ser soltos a, pelo menos, 500 metros de distância da Santa Casa, ou de qualquer outro hospital. O vereador Léo Chandelly, que é ativo na causa animal, está elaborando um projeto visando a expansão dessa área para 2 mil metros.

Na segunda-feira, ele registrou uma indicação solicitando que o Poder Executivo promova uma campanha sobre a utilização de fogos de artifício de acordo com os limites previstos no código de posturas.

“A referida campanha ao nosso entender é de suma importância para que sejam evitados acidentes com ferimentos, especialmente envolvendo crianças e jovens”, afirmou.