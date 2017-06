Meidão critica deputado por promessa do “Bom Prato”

MAÍRA PETRUZ:

Há anos, o vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso tenta trazer uma unidade do Bom Prato à Votuporanga. O edil já encaminhou inúmeros pedidos ao governo do estado, solicitando a abertura do projeto no município, porém, até o momento, nada de concreto foi efetuado.

O projeto, agora, ganhou o interesse da também vereadora Edinalva Azevedo, o que causou incômodo em Meidão. Conforme foi anunciado pela vereadora, a instalação do Bom Prato será entregue ao município em forma de projeto, conquistado por ela após a apresentação de um requerimento ao Deputado Estadual Sebastião Santos.

Após a divulgação da notícia, Meidão foi à tribuna e teceu críticas contra o deputado em questão e também à iniciativa da vereadora. “Vai desenterrar um projeto nosso de 10 anos atrás. Nenhum projeto você consegue na hora”, disse.

Meidão afirmou, ainda, que continua buscando a instalação de uma unidade no município, inclusive, com contrapartida da prefeitura. “O custo da refeição é de R$3,75. O governo do Estado paga R$2,75 e prefeitura mais uma porcentagem. Além disso, a prefeitura tem que dar também um prédio, pagar o aluguel. Nós conversamos com o prefeito, que pediu para o Marinho levantar os estudos para ver entre as despesas que vai ter com o contrato do Estado, se não ficaria quase na mesma para a prefeitura bancar e ter o Bom Prato em Votuporanga”, esclareceu ele.

Quanto ao projeto do deputado, o vereador afirmou que o Bom Prato é um programa, portanto, não é necessária a elaboração de um projeto para que o mesmo seja concretizado. “Agora, vem uma besta de um deputado que assumiu esse compromisso dizer que vai fazer um projeto de lei. O vereador e o deputado não pode fazer projeto de lei se não é iniciativa dele, é do governo do estado fazer o projeto que já está vigorando. Não tem nada que fazer projeto”.