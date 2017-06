Faleceu ontem, às 3h42, na Santa Casa de Votuporanga, a senhora Conceição Aparecida Baungarte Mendes, 84 anos, viúva. Natural São José do Rio Preto-SP. Deixa os filhos Geralda Marques Mendes Beraldo, Osmar Marques Mendes, Sueli Aparecida Marques Mendes e João Marques Mendes Neto (in memorian). Teve como último endereço a Rua Holanda, 1746, Parque das Nações. . O corpo foi velado no Velório Municipal de Votuporanga e sepultado ontem, às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.