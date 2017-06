CONTRA A GRIPE Campanha de Vacinação é prorrogada até 7 julho

A Campanha de Vacinação Contra a Gripe foi prorrogada até o dia 7 de julho em todo país. A medida foi recomendada pelo Ministério da Saúde para que Estados e municípios mantenham a vacinação diante da baixa adesão à campanha deste ano em muitas regiões do país.

A Secretaria da Saúde de Votuporanga informa que até o momento 83,44% dos grupos prioritários foram imunizados, o que corresponde a 19.278 pessoas. A meta estipulada pelo governo federal é 90%.

De acordo com dados do setor de imunização da Secretaria, as mulheres que tiveram filhos há menos de 45 dias, as puérperas, compõem o único grupo a atingir a meta de vacinação. Nessa parcela da população, 90,30% do público-alvo foi vacinado.

O pior indicador foi apresentado pelo grupo formado por crianças de 6 meses a menores de 5 anos – 61,71% receberam a dose da vacina. Como estratégia de ampliar a cobertura vacinal desse público, desde a última semana, as equipes da Saúde estão percorrendo os 17 Centros de Educação Municipal Infantil (Cemei).

Além de ambos os grupos, podem receber a vacina, idosos, profissionais da saúde, puérperas, professores e demais trabalhadores da área da educação – diretores, inspetores, dentre outros; pessoas com doenças crônicas, funcionários do Ministério Público, policiais militares e civis, guardas municipais, bombeiros; servidores do Poupatempo, dos Correios, doadores de medula de sangue e medula, profissionais que atuam na limpeza urbana e coletores de resíduos, pessoas de 55 a 59 anos, cuidadores de idosos, profissionais que trabalham com pessoas em situação de rua e funcionários que compõem a Defesa Civil.

A baixa adesão pode ser atribuída ao mito de que a vacina, em vez de proteção, possa elevar o risco de contrair a doença, explica a enfermeira responsável pelo setor de imunização Danieli Fortilli. “Essa associação, no entanto, há tempos é descartada por especialistas. Os efeitos colaterais provocados pela aplicação do imunizante, conforme o Ministério da Saúde, são outros: pode ocorrer, de forma rara, dor no local da injeção, vermelhidão no local e enrijecimento, manifestações que costumam passar em 48 horas”.

A vacina é contraindicada para pessoas com histórico de reação em doses anteriores ou para pessoas que tenham alergia relacionada a ovo de galinha e seus derivados.

As unidades de saúde disponibilizarão as doses durante toda a semana, de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h. A dose é injetável e protege contra os subtipos do vírus influenza H1N1, H3N2, e Influenza B.