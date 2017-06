CRIMINALIDADE: Votuporanga registra cerca de 3 furtos por dia

Foram 543 ocorrências desta natureza, de janeiro a maio deste ano; número de assaltos disparou e mais de 600 inquéritos policiais já foram instaurados

Fernanda Ribeiro Ishikawa:

O número de roubos em Votuporanga subiu 57% em maio, perante o mesmo período de 2016. De acordo com dados divulgados esta semana, pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o município registrou no mês passado 11 ocorrências desta natureza, contra sete no referido período de 2016 — são 33 só nos cinco primeiros meses deste ano.

A quantidade de lesão corporal dolosa também disparou: foram 42 ocorrências em maio deste ano, o que representa um aumento de 110% com relação ao mesmo período de 2016.

Já a quantidade de furtos aumentou 19% perante o mesmo período do ano passado, entretanto, totalizam 543 de janeiro a maio, o que representa uma média de 3 crimes desta natureza por dia. Os furtos de veículo dispararam 133% com relação a abril. Já são 47 no ano.

Com relação à lesão corporal culposa por acidente de trânsito, foram 64 no mês passado, totalizando 282 em 2017 – ou seja, quase duas por dia.

O número de flagrantes passou de 18 em abril para 29 em maio, ou seja, uma alta de 61%. São 115 só em 2017.

As ocorrências de porte de entorpecentes também apresentaram alta: de sete, em abril deste ano, para 16 em maio, o que significa um aumento de 128% (cerca de uma por dia). Foram 15 tráficos no mês passado, totalizando 69 em 2017; um episódio de porte ilegal de arma e duas apreensões. O número de pessoas presas por mandado subiu 56,2% – indo de 16 em abril para 25 em maio, compreendendo 111 em 2017.

Foram 11 veículos recuperados em maio, isto é, um número 175% maior que o observado em abril. O total de inquéritos policiais instaurados também impressiona: foram 141 em maio, totalizando 610 em cinco meses – quatro por dia em 2017.

Prisões

As prisões efetuadas também aumentaram em maio, perante o mês anterior: de 34 para 53, ou seja, uma alta de 55% e um total de 220 no decorrer do ano.

Foram 33 presos presas em flagrantes em maio, 129 no ano. Em contrapartida, nenhum homicídio doloso nem culposo foi registrado, bem como nenhuma tentativa nem lesão corporal seguida de morte.

Foram notificados ainda dois estupros, sendo um de vulnerável. Dois infratores foram apreendidos em flagrante em maio e cinco por mandado.