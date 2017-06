Faleceu no domingo, a senhora Elizabete Fiori dos Santos, 72 anos, casada. Natural de Iboti- SP. Deixa o esposo Alaide Mariano dos Santos e os filhos Onivaldo, Osvail e Otair. Teve como último endereço a Avenida Horácio dos Santos, 1362. O corpo foi velado no Velório Municipal e sepultado na segunda-feira, no Cemitério Municipal de Álvares Florence.