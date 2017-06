Férias escolares começam na próxima semana

Alunos da Educação Infantil retornam às creches a partir do dia 18; aulas regulares voltam no dia 24

Da Redação

Os alunos da rede municipal de ensino poderão usufruir de férias a partir do dia 3 de julho, próxima segunda-feira. Os pais foram comunicados pelas unidades escolares desde o início do ano letivo, por meio do calendário entregue a todos os alunos matriculados. Desta forma, todos tiveram oportunidade para programar as férias do trabalho na mesma época de seus filhos, promovendo, assim fortalecimento do vínculo familiar.

Os alunos da Educação Infantil retornam às creches a partir do dia 19, e as aulas regulares de Maternal II, Pré-Escola I e II e Ensino Fundamental I e II, inclusive Educação de Jovens e Adultos (EJA), voltam no dia 24.

“O MEC e o Conselho Nacional da Educação aconselham o fechamento de creches e pré-escolas nas férias para fortalecer o vínculo familiar, já que durante todo o ano as crianças passam boa parte do dia nas creches. Portanto, nada mais justo que as famílias tenham esse período dedicado a elas”, explicou a secretária Encarnação Manzano.

O período de 18 a 21 de julho será destinado para planejamento, formação continuada de profissionais e limpeza geral das escolas, e contará também com a realização do Congresso Internacional de Educação do ADE Noroeste Paulista (de 19 a 21 de julho), que neste ano terá como tema “Construção do conhecimento”.

Centro Cultural

Durante este período, o Centro de Cultura e Turismo estará aberto com diversas atividades como sessões de cinema e oficinas artesanais. Além disso, o espaço conta com biblioteca composta por várias obras literárias, livros infantis e de estímulo à leitura, jogos de tabuleiro, obras em braile, livros falados e audiolivros, e espaços onde pais e filhos podem brincar e interagir em segurança, num ambiente divertido e criativo.

O local fica aberto à visitação de terça a sexta-feira, das 9h30 às 19h, e aos sábados e domingos, das 15h às 21h. A entrada é gratuita e livre para todos os públicos. O Centro de Cultura e Turismo fica na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112, Jardim Alvorada, no Parque da Cultura.

Toda a programação do Centro Cultural está disponível de forma atualizada no site da Prefeitura de Votuporanga (www.votuporanga.sp.gov.br) ou pelo Instagram @cultura_prefeituradevotu.