FIA investiga briga em Baku e apura punições

Federação abre investigação formal do caso envolvendo Sebastian Vettel e Lewis Hamilton durante GP do Azerbaijão

O GP do Azerbaijão foi uma das melhores corridas da Fórmula 1 em 2017. Mas a oitava etapa do ano foi também uma das mais raivosas. Depois do que julgou ser um “brake test” (quando o piloto da frente freia de propósito para atrapalhar o rival) executado por Lewis Hamilton e que o fez bater na traseira do britânico, Sebastian Vettel ficou revoltado, colocou o carro de lado e colidiu de maneira deliberada na Mercedes de Hamilton. No momento da prova, os fiscais decidiram não punir Lewis por terem entendido que o piloto nada fez de errado, mas deram uma parada de 10s no boxes como penalização para o alemão. Só que, diante da grande repercussão do caso, a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) decidiu abrir uma investigação para analizar as causas do incidente de maneira detalhada e apurar se novas ações devem ser tomadas em relação ao ocorrido. De acordo com um porta-voz da Federação, um comunicado sobre a decisão deve ser divulgado antes da próxima etapa, o GP da Áustria.

– Após o recente incidente no GP do Azerbaijão, no qual o carro #5 (Sebastian Vettel) se envolveu em uma colisão com o carro #44 (Lewis Hamilton), a FIA examinará na próxima segunda-feira, 3 de julho, as causas do acidente para avaliar se uma nova ação será necessária. Um comunicado sobre o processo será divulgado antes do GP da Áustria – anunciou a FIA no documento.

A situação pode ficar ainda mais feia para o líder do campeonato, Sebastian Vettel. De acordo com o site alemão “Auto Motor Und Sports”, o presidente da FIA, Jean Todt, pensa em levar o piloto a julgamento no tribunal da entidade pela batida deliberada no incidente com Lewis Hamilton. Todt quase o fez há oito meses, depois que o tetracampeão usou o rádio para mandar Charlie Whiting, diretor de corridas da entidade, para aquele lugar durante um momento de estresse no GP do México, mas acabou desistindo pelo fato de o piloto da Ferrari ter se desculpado publicamente com a Federação. Daí em diante, Todt prometeu que seria mais duro com Vettel caso algo parecido se repetisse. Caso Vettel vá mesmo a julgamento pelo tribunal do esporte, há chances de que o piloto possa ser suspenso por uma corrida. A decisão deve sair durante esta ou a próxima semana.