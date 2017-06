Familiares antecipam internação de homem que assediou mulheres

O homem suspeito de assediar pelo menos cinco mulheres em Votuporanga, nos últimos dias, está internado desde a última terça-feira, em um hospital psiquiátrico em Jaci.

O indivíduo de 40 anos de idade estava em Votuporanga há 30 dias, quando deixou a Casa de Custódia de Taubaté, onde cumpriu pena por estupro de vulnerável.

Rodando pelas ruas da cidade, o homem vinha aterrorizando mulheres, inclusive teria mexido com pelo menos cinco delas, e as ameaçava com uma faca. Na última segunda-feira, por volta das 16 horas, o homem foi abordado pelos policiais militares da ROCAM (Ronda Ostensiva com o apoio de Motocicletas) e demais viaturas de apoio, quando estava andando na calçada da rua Guaporé, esquina com a rua São Paulo.

Imediatamente, ele foi conduzido à sede da Delegacia de Defesa da Mulher, onde prestou depoimento à titular Edna Rita Freitas. Na ocasião, as mulheres assediadas pelo indivíduo foram à delegacia e todas elas fizeram reconhecimento, constatando ser a pessoa que tinha mexido com elas.

O elemento cumpriu já a sua pena por estupro e ficou mais de dez anos preso, e estava morando na casa de familiares em Votuporanga.

Imediatamente, a delegada da Mulher representou a Promotoria de Execuções Criminais para pedir a reinternação do indivíduo em uma casa de custódia. A representação foi acatada pelo Ministério Público na última terça-feira e encaminhou o pedido à Justiça de Execuções Criminais, que deverá solicitar a reinternação. Mas, para isso, é necessário abrir uma vaga em alguma unidade prisional do Estado.

Temendo algo pior com o indivíduo, familiares anteciparam a internação dele na terça-feira, em um hospital psiquiátrico de Jaci, até abrir a vaga em uma casa de custódia do Estado.