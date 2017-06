Mega-Sena pode pagar r$ 8 milhões neste sábado

Prêmio pode render R$ 46 mil por mês aplicado na Poupança da CAIXA

Neste sábado (1°), a Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 8 milhões, do concurso 1.944. O Caminhão da Sorte estará estacionado em Cachoeira (BA), onde será realizado o sorteio.

O ganhador que acertar sozinho os seis números da modalidade pode aplicar o prêmio na Poupança da CAIXA e garantir um rendimento de aproximadamente R$ 46 mil mensais. Se preferir, o apostador também pode investir em bens e montar uma frota de 40 carros esportivos de luxo ou adquirir 5 casas de R$ 1,5 milhão cada.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país.

Os apostadores podem ainda somar forças com amigos e familiares e utilizar a opção Bolão, na qual o valor da aposta é dividido pelo grupo, assim como o prêmio – em caso de acerto nas faixas de premiação. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante que, em caso de premiação, poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente.