Moto e carro batem forte na 9 de julho

O acidente aconteceu no inicio da noite desta quarta-feira (28) na esquina das ruas 9 de julho Aristides Galo. O motociclista, Carlos Alberto dos Santos Júnior, foi socorrido consciente e com escoriações pelo corpo pela equipe de resgate dos Bombeiros e levado para atendimento médico na Casa de Saúde. As causas do acidente serão apuradas.