Ponto de vista por A. C. Camargo

Muitos dos nossos leitores certamente se lembram de um filme americano de 1984, uma comédia envolvendo três professores que perderam seus empregos na universidade que lecionavam, decidindo então montar uma empresa com a proposta de caçar fantasmas como meio de subsistência. Esta introdução serve de gancho para a formulação de uma pergunta: é exagerado afirmar que o prefeito João Dado é um caçador de temas polêmicos? Claro que se trata de uma afirmação exagerada. Acontece, porém que, em menos de seis meses de governo, ele já criou uma série de enroscos que o vem colocando em cheque perante boa parcela da população.

Portões & companhia

Uma das decisões tomadas foi a de eliminar o pagamento do 14º salário que, desde o início dos anos 1980 vinha sendo pago ao funcionalismo municipal. A reação foi de imediato, mas a contenda acabou sendo minimizada com a inclusão dos valores no salário dos empregados do município. Depois veio a questão dos portões, a obrigação imposta aos proprietários de imóveis onde esses dispositivos abrem para a calçada em substitui-los.

Novo entendimento

Mexeu no bolso, doeu e a chiadeira foi imediata. Mais uma vez se chegou a um acerto e a medida só passou a ser adotada para edificações construídas a partir da edição do novo Código de Obras. Como antes disso não existia essa exigência concluiu-se que não havia como impor a regra.

Sem folia?

Outra controvérsia muito grande é a que se refere à possibilidade de Votuporanga perder a partir do ano que vem sua principal atividade turística, o Carnaval do Oba. Falamos sobre essa situação na coluna da última terça feira, procurando chamar atenção para a necessidade de se priorizar uma solução, pensando no que essa situação pode gerar para a economia da cidade. É assunto que exige pressa nas tratativas para evitar o acontecimento e suas consequências.

E agora o 13º

O mais recente quiproquó refere-se à decisão do prefeito em encaminhar à apreciação da Câmara projeto de lei complementar que impõe o pagamento de 13º salário aos agentes políticos do município, no caso o prefeito, o vice e os vereadores. Estes, apesar de serem beneficiados pela iniciativa, demonstraram claramente disposição de votar contra e nem se quer analisar a matéria, apesar do pedido de urgência solicitado por João Dado.

Amparo

É importante que se diga que todas essas questões estão amparadas em lei. Quanto a isso não há nada a discutir. O que se observa, porém, é que foram iniciativas tomadas sem terem sido discutidas de forma mais adequada com os setores atingidos. É o se costuma chamar de falta de diálogo prévio. No caso do projeto do 13º a medida ocorre no momento menos apropriado para isso. A população, de uma forma geral, está apreciando a atuação da classe política de uma maneira mais crítica, principalmente pelo que ocorre em todo o país nesta situação, de crise econômica, de alta taxa de desemprego e de incertezas quanto ao futuro. Criar benefícios em proveito próprio, mesmo que dentro da legalidade, soa mal. Por isso mesmo prevaleceu o bom senso. O projeto foi retirado da pauta para análise mais profunda pela Procuradoria Jurídica.

