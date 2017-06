Somos todos Dulcineia

Por Orlando Ribeiro

Sou egresso da primeira turma de Espanhol da Unifev e, dentre as dádivas do curso, tive a possibilidade de poder ler livros na língua castelhana, dentre os quais a obra-prima de Miguel de Cervantes, “Dom Quixote”. E há um trecho que nunca mais me sairá da memória, por evidenciar que o mundo tem conserto e o que nós todos precisamos é de alguém que nos queira e nos trate bem. Essa mesma cena se passa na peça O homem de La Mancha, quando de um diálogo entre Alonso Chiana (ou Dom Quixote) e uma prostituta chamada Aldonza. Em seu delírio, Alonso enxerga a mulher como uma dama da sociedade espanhola, uma aristocrata, e, por assim entender, trata-a de forma respeitosa e reverente, dirigindo-se à meretriz rude e vulgar como “minha senhora” e “minha doce Dulcineia”. Surpresa e até indignada; Aldonza não entende aquela situação e, embora ache Alonso um louco varrido, vê no homem magro, quase esquelético, uma beleza tal que a atrai. Na verdade, é a reciprocidade de sentimentos que se manifesta e, diante da afirmação dele que ela é um tesouro, merecendo ser gostada e tratada com respeito, Aldonza também se derrete, perde o medo e reflete: “Meu Deus, mesmo conhecendo toda a história da minha vida, este cavalheiro ainda assim me chama de Dulcineia”!

Até então, a mulher era desprezada e vilipendiada, tratada com desprezo pelos outros homens, que não procuravam senão seus favores sexuais, em troca de poucas moedas. Mas Alonso Chiana a redescobriu, retirou de sobre seu corpo o manto negro da vergonha e, ao chamá-la Dulcineia, fez surgir um brilho na profundidade do seu ego ferido de mulher. As palavras têm poder, já o disseram, e os pequenos elogios de Quixote, atordoantes na sua simplicidade, transformadores no seu poder e espantosamente sábios, deram luz a uma nova mulher, fazendo nascer uma verdadeira Dulcineia, como se fosse a revelação de que, ao modo de Deus, as coisas são diferentes. Trate os outros como gostaria de ser tratado.

No final da história, quando derrotado já pelos moinhos de vento, com seu mundo de sonhos despedaçado, completamente ensandecido e desnorteado, à beira de seu leito de morte, Alonso Chiana recebe a visita de Aldonza, mas não a reconhece, tamanha sua debilidade. Ela chega mais perto, pergunta se não a reconhece. Alonso balbucia que talvez a tenha conhecido um dia, mas não se recorda. Aldonza, então, ajoelha-se ao lado da cama e implora para que ele tente se lembrar, dizendo que aquilo é muito, muito importante. E Alonso pergunta por que é importante que ele se lembre. A ex-prostituta apenas diz: “A minha vida inteira mudou, quando o senhor falou comigo e chamou-me por outro nome: Dulcineia… Quando ouvi esse nome, foi como se a voz de um anjo sussurrasse: “Dulcineia… Dulcineia…”. O espírito causado pelo seu amor e aceitação. Ele tê-la chamado de “senhora” despertara nela algo que ela pensava que jamais poderia ser. Ela havia estado morta, congelada, imune à emoção humana. O triunfo da sua vida tinha sido não precisar de ninguém. Mas ele invadira-lhe a câmara fechada do coração, e ela começara a derreter. Sementes de esperança, há muito enterradas, vieram à vida. Ela começara a crer que era Dulcineia. Tudo mudara porque ela havia sido tocada pelo amor de um velho sonhador que se chamava a si mesmo de Dom Quixote.

