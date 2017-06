TARRAF lança centro de entretenimento em Rio Preto

Mall do DUO JK com 10 espaços exclusivos estão em comercialização

A TARRAF Empreendimentos inova mais uma vez e lança tendência em São José do Rio Preto. A empresa vai instalar um centro de entretenimento no Duo JK, condomínio multiuso localizado na Avenida JK, na zona sul, uma das mais importantes vias de fluxo da cidade. Intitulado como Square JK, o mall terá espaços exclusivos, onde serão instalados restaurantes, café, sorveteria, minimercado, loja de conveniência e outros.

Na reta final de entrega da obra e após o sucesso das vendas dos residenciais, a TARRAF investe no primeiro centro de compras da cidade construído dentro de um empreendimento residencial, proporcionando comodidade e facilidade aos moradores adjacentes.

Segundo Gabriela Tarraf, diretora de Marketing da empresa, o Square JK não será exclusivo aos moradores do empreendimento. “Temos muitos condomínios localizados na região e um déficit de um local de lazer e consumo de qualidade e com praticidade para atender essa parcela da população. Assim o nosso objetivo é levar mais comodidade e qualidade de vida aos nossos clientes e também a toda cidade e região”.

Gabriela complementa que esse modelo já é muito conhecido em diversas capitais e cidades do país, como, por exemplo, o premiado condomínio Brascan Century Plaza (Quinoplex) em São Paulo, que possui centro de lazer, consumo e até mesmo cinema.

A metragem dos estabelecimentos, que serão equipados com ar-condicionado e banheiros, vai variar entre 53,86 m² e 188,72 m². Outro diferencial é estacionamento para clientes e o Valet Parking, além de elevador panorâmico no centro e espelhos d’água. “O centro de compras é um “mall a céu aberto”, com paisagismo primoroso assinado por Guilherme Takeda, responsável por grandes obras em São Paulo, Porto Alegre, Costa Rica e Angola”, acrescenta.

“Estamos seguindo o ‘mix used’, praticidade de ter um centro de compras ao lado de casa, facilitando a vida das pessoas que trabalham e muitas vezes não tem tempo de ir ao mercado, por exemplo. As negociações estão a todo vapor, mesmo por que, a entrega de todo o empreendimento Duo JK, que foi um sucesso de vendas, está prevista para Dezembro deste ano”, finalizou.

DUO JK

Com investimento superior a R$120 milhões, o empreendimento ocupa um terreno de 7.200 m² e área construída de 38.469 m², com 439 apartamentos, em duas torres residenciais com serviços permanentes de concierge, pay-per-use e lazer completo, incluindo uma extravagante piscina de borda infinita com vista panorâmica da cidade, de tirar o folego.

A torre SKY Studios são 320 unidades com área privativa de 33 m² e sofisticação de um hotel 5 estrelas.

E a torre SPACE Residence são 119 unidades com apartamentos de um ou dois dormitórios nas opções de 50 m², 71m² ou 116m² destinada a casais modernos e pequenas famílias.