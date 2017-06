TRÂNSITO: Prefeitura intensifica ações noturnas aos finais de semana

Dispor de mais segurança no trânsito, sobretudo, à noite, nos períodos mais críticos dos finais de semana foi uma das estratégias adotadas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança com o principal objetivo de coibir o número de acidentes e mortes no trânsito de Votuporanga.

Desde o último final de semana, duas equipes de agentes de trânsito estão atuando em período noturno nas vias de maior fluxo aos finais de semana, para reforçar o cumprimento das leis vigentes e evitar ocorrências de acidentes causados, principalmente, por atos de imprudência. A intervenção permanente ocorre todas às sextas e sábados, das 20h às 3h.

Além da atuação e apoio dos agentes de trânsito nesta ação noturna aos finais de semana, a fiscalização quanto ao excesso de velocidade também será efetuada e pretende inibir os condutores mais apressados. De acordo com o secretário da pasta, Jair de Oliveira os agentes já estão sendo capacitados para o início deste trabalho, que visa a sensibilização e prudência de motoristas. “Muito mais que se evitar as infrações por alta velocidade, o condutor deve dirigir com cautela, respeitar o limite da via e redobrar a atenção para que os acidentes sejam evitados. A obediência às regras no trânsito é o que garante a preservação da vida”, ressalta Oliveira.