AMA assina Termo de Parceria com a Fundação Abrinq

A AMA – Associação dos Municípios da Araraquarense assinou ontem, em uma cerimônia na cidade de Potirendaba, um Termo de Parceria com a Fundação Abrinq. Na oportunidade, houve uma apresentação do Programa Prefeito Amigo da Criança, que mobiliza e apoia os Gestores para a implantação de políticas que concretizem os direitos das crianças e adolescentes.

Criado em 1996, o Programa Prefeito Amigo da Criança busca mobilizar e apoiar tecnicamente os municípios na implementação de ações e políticas que resultem em avanços na garantia dos direitos das crianças e adolescentes.

Ao longo dos 4 anos da gestão municipal, o Programa oferece subsídios técnicos e recomendações, bem como promove seminários que possibilitam o diálogo, a troca de experiências e a disseminação de conhecimentos úteis à construção ou à consolidação de políticas públicas voltadas à melhoria das condições de vida de crianças e adolescentes. Ao final da gestão, são avaliados os resultados obtidos pelos municípios, por meio de uma avaliação técnica e política, concedendo aos prefeitos que impulsionaram avanços nas linhas de ação propostas o Reconhecimento Pleno da Fundação Abrinq de Prefeitos Amigos da Criança.

O ex-prefeito Junior Marão recebeu o prêmio por duas vezes, em 2012 e 2016. No último ano de seu segundo mandato, dentre 1.542 municípios inscritos, apenas 102 receberam a honraria, entre eles, Votuporanga. Marão foi vencedor na categoria Reconhecimento Pleno, por ter melhorado a vida de crianças e adolescentes na gestão 2013-2016.