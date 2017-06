Dado pede R$ 800 mil para recape e mais recursos em SP

A agenda de ontem (29/6) do prefeito de Votuporanga João Dado foi repleta de reuniões na capital paulista em busca de recursos financeiros para execução de melhorias em obras de infraestrutura. Entre os assuntos tratados estão recapeamento e construção de viaduto sobre a linha férrea.

Dado se reuniu com o subsecretário da Casa Civil, Lucas Chioda, para tratar da liberação das emendas de R$ 600 mil – proposta pelo deputado estadual Carlão Pignatari – e outra de R$ 200 mil – do deputado estadual Gilmar Gimenes, ambas destinadas a ações de recapeamento para manutenção das vias da cidade.

O governador Geraldo Alckmin, em passagem rápida pelo aeroporto de Votuporanga na manhã do dia 31 de março deste ano, já havia sinalizado positivamente ao prefeito João Dado quanto à liberação desta emenda de R$ 600 mil. Na ocasião, Dado estava acompanhado do autor da emenda, deputado Carlão Pignatari, e do vice-prefeito Renato Martins.

Linha Férrea

Na sede do Palácio dos Bandeirantes, Dado esteve com o governador Geraldo Alckmin, acompanhado do deputado estadual Sebastião Santos, para tratar do viaduto sobre a linha férrea, no prolongamento da Rua Minas Gerais. “Explicamos ao Governador a importância da liberação da emenda de R$1,5 milhão proposta pelo parlamentar, que será destinada a esta importante obra que vai viabilizar o crescimento da cidade além-linha”, disse o prefeito.

Em execução

Outra ação do tipo já está em execução em ruas e marginais de Votuporanga. Desde o dia 16 de junho, alguns cruzamentos estão recebendo novos sarjetões, dispositivos necessários para o escoamento da água das chuvas nas guias garantindo a conservação do pavimento e a vida útil do asfalto. A previsão é de que estas obras sejam concluídas até o início de julho, para iniciar os serviços de recapeamento logo na sequência.

Estão sendo investidos, nesta ação em andamento, cerca de R$ 495 mil, sendo R$ 490 mil de emenda parlamentar liberada pelo Governo Federal por indicação do Deputado Federal Floriano Pesaro, e o restante como contrapartida do município.