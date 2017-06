Rápidas da Polícia

PF cumpre mandado de busca e apreensão em escritório de contabilidade

A Polícia Federal (PF) de São José do Rio Preto cumpriu um mandado de busca e apreensão, na manhã de ontem, em um escritório de contabilidade, no bairro Redentora.

De acordo com a PF, a ação faz parte de uma investigação que envolve crimes tributários. Os suspeitos usariam documentos falsos, entre eles CPFs e CNPJ. O caso foi descoberto pela Receita Federal e encaminhado à PF para apuração.

No escritório, que fica na região central da cidade, a polícia apreendeu documentos e um computador. Todo o trabalho foi acompanhado por um auditor da Receita Federal. Ninguém foi preso e o caso está sob sigilo.

Comerciante é preso suspeito de aliciar criança

Um comerciante de 52 anos foi preso em flagrante depois de aliciar uma menina de quatro anos, na noite de terça-feira, em Buritama.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito, que é vizinho da vítima, ofereceu sorvete à criança e os dois entraram na casa do suspeito. Dentro de um dos quartos da casa, o homem estava sem as calças e a menina viu o órgão genital dele.

Ela saiu correndo da casa e contou aos pais o que havia acontecido. A polícia foi acionada e chegou até o local para prender o suspeito. O comerciante disse para a polícia que apenas estava no quarto, trocando de roupa, quando a criança apareceu. Ele disse que quando viu a menina, pediu para ela ir embora.

A menina não ficou ferida. O homem foi preso e encaminhado para a cadeia de Penápolis, onde ficará a disposição da Justiça.

**

Seis pessoas são presas em operação para acabar com gangues

Uma operação da Polícia Civil na manhã de ontem prendeu seis pessoas e apreendeu um menor em Andradina. A operação foi para combater a guerra de gangues entre bairros e terminou com a morte de um jovem no mês passado. Esses grupos estão amedrontando os moradores da cidade e já foram responsáveis por muitos crimes nos últimos anos.

De acordo com a Polícia Civil, foram cumpridos durante a manhã seis mandados de prisão e 11 de busca e apreensão.

**

Polícia prende 15 pessoas procuradas pela Justiça

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Catanduva prendeu ontem 15 pessoas procuradas pela Justiça pelos crimes de tráfico de drogas, roubos e furtos em casas na região.

As prisões aconteceram, além de Catanduva, Palmares Paulista, Elisiário, Tabapuã, Ariranha e Pindorama. A polícia chegou aos criminosos depois de denúncias e investigações há duas semanas.

Segundo a polícia, todos foram encaminhados para a cadeia de Catanduva e estão à disposição da polícia. Além das pessoas presas, mais de 288 porções de crack e 277 porções de cocaína foram apreendidas na ação.

**

Homem é preso depois de agredir esposa

Um homem de 60 anos foi preso depois de agredir a esposa, uma empregada doméstica de 51 anos, na noite de quarta-feira, em Araçatuba.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal estava em casa, no bairro Jardim América, quando o homem deu um soco no rosto da mulher, depois que ela pediu para que ele saísse da residência.

A empregada doméstica acionou a polícia, que foi até o local. Ela ainda relatou aos policiais que o marido estava embriagado no momento em que houve a agressão. O homem foi preso em flagrante e deve passar por audiência de custódia no Fórum da cidade.

**