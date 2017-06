Riopretense é selecionado para jogar no Grêmio

O jovem Thiago Garcia, de 14 anos, foi selecionado em uma peneira do Grêmio, um dos mais importantes clubes de futebol do Brasil. A seletiva contou com a participação de mais de 120 candidatos. Treinando desde outubro de 2016 na Ronaldo Academy – unidade de São José do Rio Preto – pelos coaches Ricardo Carvalho e Gabriel Lage, por meio de uma bolsa integral oferecida pela franqueada Eleni Borges, após a Caravana da Cidadania realizada pela ACIRP, o garoto se destacou entre os diversos talentos da cidade.

Thiago participou de um treinamento por 10 dias na capital gaúcha, mas como ainda não completou 15 anos – idade ideal para ingressar no time juvenil do Grêmio – seguirá se aprimorando nos campos da Ronaldo Academy, em um período chamado de monitoramento. No final de 2017 ele retorna a Porto Alegre para uma segunda avaliação do “Imortal”.