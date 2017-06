Sindicatos afirmam que aprovação dá mais força à Greve Geral

MAÍRA PETRUZ:-

O dia de hoje promete ser movimentado nas centrais sindicais de todo o país. Contrários às reformas trabalhista e previdenciária, os sindicatos reúnem-se novamente em uma nova Greve Geral.

Dessa vez, a União Sindical votuporanguense estará reunida aos sindicatos da região noroeste em São José do Rio Preto, local indicado pela Central Sindical. Diferente da última vez, quando os representantes estiveram em peso em Brasília, o movimento de hoje será dividido regionalmente, acontecendo concomitantemente em: São Paulo, Campinas, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Ribeirão Preto.

Aprovada pela comissão

Na quarta-feira, a proposta de reforma trabalhista foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, por esse motivo, deve ser encaminhada ao Senado na próxima semana. Essa ação, porém, só gerou mais força à causa dos sindicatos.

Em entrevista ao Diário de Votuporanga, o presidente do Sindicato dos trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil e Mobiliário – Sintracom, Gilmar Guilhen, relatou que a aprovação fortalece o movimento. “É uma resposta para, mais do que nunca, fazer esse movimento para fortalecer a insatisfação da sociedade para ver se consegue barrar no Senado”, disse.

Quantos às críticas, principalmente referentes ao interesse particular do sindicato para que não seja perdido o imposto sindical, caso a reforma seja aprovada, o presidente do Sintacom afirmou que, no caso, sua entidade nunca defendeu esse tipo de imposto obrigatório.

“Não estamos preocupados com o imposto, já que nunca defendemos. Sempre estivemos discutindo a contribuição junto com eles [funcionários]. O sindicato já tem o hábito de discutir. O Fim do imposto é até interessante para a gente, já que você deixa de ter uma coisa imposta, deixa de ter a interferência do estado”, afirmou Gilmar.

Para ele, a reforma, no que tange diretamente às funções do funcionário, é a grande questão a ser discutida. “Só é a favor quem não conhece o que o governo está mexendo”, disse. Ele citou como exemplo o trabalho intermitente, defendido na proposta. “Não tem sentido você ser registrado em uma empresa, um trabalho intermitente, ele [empregador] vai te convocar o horário que quiser e trabalhar pelas horas que quiser, ficar à disposição do seu patronato. Isso não existe”.

Apesar disso, ele defende que algumas mudanças precisam, sim, ser efetuadas, mas sem prejudicar o trabalhador. “Quando a gente fala em reforma, é para o bem. A reforma teria que ser para melhorar. Não só para o patronato”, pediu ele.

Manifestação

O foco principal das manifestações é ampliar a mobilização em todos os Sindicatos, cidades e Estados, reforçando o contato com deputados federais e senadores para barrar as reformas.

Em evento realizado na semana passada, na cidade de Tupã, onde participaram mais de 311 sindicatos, foi aprovada por unanimidade a “Carta de Tupã”, documento, com 15 resoluções, contendo o posicionamento da UGT contra as reformas neoliberais do governo, a defesa dos direitos dos trabalhadores e as ações para fortalecimento da Central.

Em entrevista, Lia Marques falou sobre a importância do evento para o fortalecimento e união dos trabalhadores, além de se comprometer a incluir trabalhadores votuporanguenses na manifestação regional de Rio Preto, dia 30 de junho, onde trabalhadores de Fernandópolis, Rio Preto, Jales, Barretos, Araçatuba, Votuporanga e Catanduva se reunirão a partir das 10h. “Estamos confiantes e vamos fazer nosso trabalho em prol do trabalhador, nos colocando totalmente contra essas reformas absurdas que precarizam as relações de trabalho. Não aceitamos nenhum direito a menos!”, finalizou a presidente do Sincomerciários de Votuporanga.

“Carta de Tupã”

A União Geral dos Trabalhadores do Estado de São Paulo (UGT/SP), reunida em Tupã, dia 22 de junho de 2017, a fim de consolidar suas estratégias de ação combativas às reformas trabalhista e previdenciária, entende que sua atuação junto às entidades filiadas e aos trabalhadores por ela representados deve estar cada vez mais engajada e comprometida, entre si, e com a UGT Nacional, no enfrentamento destas propostas do governo federal, lesivas aos trabalhadores, aposentados e pensionistas.

Estas reformas podem até ser necessárias, mas no formato proposto revelam ser uma ameaça à proteção social e significarão enorme retrocesso cidadão. Daí, nosso compromisso em combater e denunciar o caráter perverso das reformas que prejudicam, principalmente, os mais pobres, ou os que dependem de salário ou de benefícios previdenciários ou assistenciais.

Unida, participativa e mobilizada no Congresso Nacional, na mídia e na sociedade em geral, a UGT/SP reitera a sua posição de exercer um sindicalismo de resistência. Esta resistência conjunta com as suas entidades filiadas não se opõe à atualização das relações de trabalho. Repudia, entretanto, as práticas antissindicais e toda e qualquer forma de precarização e retirada de direitos trabalhistas e previdenciários.

A UGT/SP não aceita, passivamente, o desmonte do Estado em favor do capital e da precarização do trabalho. Conclama a todos que têm compromisso com o País e com a paz social para lutar e impedir a demolição das relações capital e trabalho. Nossa Central não está alheia a esta investida neoliberal e cumprirá sua missão de defender os trabalhadores e as trabalhadoras do Estado de São Paulo com a preservação do bem-estar social e das conquistas do movimento sindicalbrasileiro.

As 15 propostas a seguir têm como objetivo reforçar a presença da UGT/SP em toda a sua base com a reafirmação das suas bandeiras de luta, bem como das suas contribuições para a superação das crises nacionais. Neste quesito deve prevalecer a manutenção e a geração de emprego, renda e preservação dos direitos.

Propomos:

1 – Pressionar para que as reformas trabalhista e previdenciária sejam rejeitadas no Congresso Nacional.

2 – Fortalecer a luta contra intervenções na estrutura e na organização sindical.

3 – Ampliar a defesa e a viabilidade da pauta unitária da classe trabalhadora, aprovada na Conclat de 2010.

4 – Fazer valer as reivindicações do documento unitário “Compromisso pelo Desenvolvimento”, assinado pelas Centrais.

5 – Numa conjuntura de recessão, inflação, desemprego, juros altos e consumo retraído, potencializar a apresentação de propostas para incentivar a retomada da indústria, do comércio e serviços.

6 – Utilizar os meios de comunicação, ainda mais as redes sociais das entidades, para desmascarar a alegação do governo de que a retomada do crescimento econômico será alcançada decretando o fim dos direitos trabalhistas, sociais e previdenciários.

7 – Manter cuidado redobrado sobre o interesse de o governo favorecer a visão rentista contra os trabalhadores, que inibe a produção interna.

8 – Incentivar o diálogo da UGT/SP com os poderes Executivo e Legislativo federais para ampliar nosso repúdio contra as reformas, com firme participação da Central nos atos que visem este fim.

9 – Fortalecer a representatividade sindical desde o local de trabalho.

10 – Intensificar o trabalho de base, inclusive com campanha de filiação, e organização de seminários e debates sobre a conjuntura.

11 – Promover cursos de formação político e sindical, bem como fornecer, gratuitamente, aulas de oratória e comunicação, a fim de formar novos quadros.

12 – Produzir material de referência sobre os temas de interesse do movimento sindical.

13 – Atrair jovens e mulheres para o movimento sindical.

14 – Fomentar articulações com os demais movimentos sociais.

15 – Definir um calendário de eventos previamente agendados aberto aos trabalhadores.