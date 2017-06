Votuporanga recebe hoje quase R$ 600 mil

Fernanda Ribeiro Ishikawa:-

Os Municípios recebem nesta sexta-feira, 30 de junho, o repasse do terceiro decêndio de junho do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Votuporanga terá R$ 597.453,59. Em particular, no mês de julho, o FPM apresenta uma forte queda devido à sazonalidade da arrecadação ao longo do ano. Ela ocorre em função dos níveis de atividade econômica típicos de cada período.

O alento para os prefeitos no mês de julho é o repasse de 1% extra do FPM, uma conquista municipalista promulgada em 2014 por meio de Emenda Constitucional, que determinou que o repasse passasse dos então 23,5% para 24,5% do produto da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), procurando normalizar a queda do FPM nesse mês.