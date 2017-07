Amor Exigente empossa nova diretoria

Presidente eleita, Maria Tereza Moro Sampaio está empenhada em ampliar o número de atendidos pela unidade

Ampliar o número de atendimentos e melhorar a estrutura oferecida pela entidade estão entre as prioridades da nova presidente da Associação Amor Exigente de Votuporanga, Maria Tereza Moro Sampaio, eleita por aclamação após Assembleia Ordinária realizada no último dia 15.

Há duas semanas à frente do cargo, Maria Tereza esteve no Diário para contar as prioridades de sua gestão para o biênio 2017/2018, acompanhada pela voluntária Maria Alice Maranho Freitas.

Formada em psicologia e Direito, a presidente eleita lembra que sempre se interessou pelo trabalho desenvolvido pelo grupo.

“Sou voluntária no Amor Exigente há 20 anos e a intenção da nossa associação é proporcionar melhoria de vida dos atendidos”.

Sede provisória

A Associação Amor Exigente está funcionando provisoriamente na Casa Paroquial. A unidade perdeu a antiga sede, mas a nova diretoria está empenhada em modificar a atual situação da instituição.

“Primeiramente, gostaríamos de agradecer ao Padre Gilmar Margotto, por nos ter cedido o local para continuarmos a realizar nossas reuniões”, agradece Maria Tereza.

Entretanto, embora funcionando em um espaço mantido pela Igreja Católica, a Associação Amor Exigente não tem vínculo religioso.

“Nossos encontros são abertos a pessoas de qualquer religião, idade, raça. Atendemos uma média de 30 pessoas por semana”.

O grupo de apoio recebia verba da Secretaria da Saúde, porém, o pagamento foi interrompido. “Temos planos de realizar bazar e promover um chá beneficente, até o final do ano, para angariar recurso para manter a entidade”, revela Maria Alice.

Orientação

A presidente ressalta a importância da Associação, que existe há quase 30 anos em Votuporanga.

“Todos os nossos voluntários são treinados e capacitados para trabalhar com a proposta do Amor Exigente. Atendemos pessoas com problemas com drogas, álcool, depressão, compulsão alimentar e qualquer tipo de transtorno de comportamento. Orientamos os presentes a como lidar com a situação, como reagir, como se modificar, para que tenham mais qualidade de vida, tanto física, quanto psicológica. A Associação recebe crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, sem limite de idade, sem distinção de cor ou denominação religiosa. Não é necessário agendar horário. Basta comparecer à Casa Paroquial, nosso atual endereço, e participar das nossas reuniões, realizadas às quintas-feiras, a partir das 20h”.

O endereço para correspondências comerciais é o escritório do grupo, localizado à Rua Sergipe, n.º 3740 – Patrimônio Velho.

“Não tem preço ver uma família estruturada, resgatando valores e buscando novos objetivos. É uma modificação comportamental, uma transformação para a própria vida. Auxiliamos na identificação dos problemas, sugerimos, orientamos e apresentamos soluções para uma mudança profunda, de pensamentos e ações”, frisa Maria Tereza.

História Geral

Na década de 80, o padre americano Haroldo Rahm trouxe para o Brasil o livro “Toughlove”, que apresentava uma proposta para que os pais se sentissem mais seguros e pudessem proporcionar mudanças de comportamento em seus filhos. O livro foi traduzido e começaram então, as primeiras reuniões de Amor Exigente. Após seis anos, Mara Silvia de Carvalho Menezes assumiu o programa, adaptando-o à realidade brasileira.

A partir disso, o Amor Exigente espalhou-se por todo o Brasil e pela América Latina. Mara havia perdido o filho em um acidente de carro, no qual o autor da ocorrência estava alcoolizado. Atualmente, a Associação, de modo geral, possui uma estrutura com material próprio, como revistas e programas em canais de TV.

Surgimento em Votuporanga

A vinda da Associação para Votuporanga começou com a participação do padre Silvio Roberto na 1ª Conferência Latino Americana de Comunidades Terapêuticas, oportunidade em que ele conheceu o programa do Amor Exigente. Como já trabalhava na Comunidade Nova Vida, que cuida da recuperação de dependentes de álcool e outras drogas, Padre Sílvio sentiu que teria a complementação desse trabalho com uma entidade que apoiaria e orientaria familiares, os quais sofriam com o problema da dependência em seus lares.

Diretoria para o biênio 2017/2019

Presidente: Maria Tereza Moro Sampaio

Vice-Presidente: Ideval Geraldo Freitas

Primeiro Secretário: José Carlos Lui

Segundo Secretário: Joana Darc Costa

Primeiro Tesoureiro: José Antonio Vilar Morini

Segundo tesoureiro: Neisser José Borges

Diretor Patrimonial: Walter Francisco Sampaio Filho

Conselho Fiscal: Paulo Roberto Silva; Raimundo dos Santos; Sueli Magossi Violin

Suplentes do Conselho Fiscal: Aguida Aparecida Vizioli da Silva; Maria Francisca Silva e Sirlei Amaral de Souza.

Serviço:

Reuniões semanais da Associação Amor Exigente

Data: Todas as quintas-feiras

Horário: Às 20h

Local: Casa Paroquial (entrada pela rua Alagoas)

Mais informações:

(17) 99607-9181

(17) 99131-0987