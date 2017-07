Banco do Povo oficializa repasse de recursos

Na manhã de ontem (30/6), o prefeito João Dado, juntamente com representantes da Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho (SERT) do Governo do Estado de São Paulo assinou o Termo de Cooperação Técnica para a liberação de recursos financeiros para Votuporanga por meio do Banco do Povo Paulista, que estarão disponíveis a partir da próxima semana. Estiveram presentes no gabinete o Chefe de Gabinete do Banco do Povo, Luciano Martins Lourenço, e o Coordenador de Políticas de Empreendedorismo, Marcos Akamine Wolff.

O montante liberado será de R$ 400 mil, sendo R$ 360 mil aportados pelo Governo do Estado e R$ 40 mil da Prefeitura de Votuporanga. “A conquista traz fôlego para pequenas empresas da cidade e faz a economia do município ter ainda mais força”, disse o prefeito João Dado.

Os recursos foram conquistados após pedido do prefeito à Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho. Desde o início das atividades em Votuporanga, o Banco do Povo local nunca havia recebido recursos desta linha de atuação. Instalado em 2000, o Banco do Povo de Votuporanga tem auxiliado pequenas empresas com capital para compra de matéria prima, capital de giro, pequenas reformas, etc.

As linhas de crédito ofertadas pelo Banco do Povo Paulista destinam-se a microempreendedores urbanos e rurais, formais e informais, cooperativas e associações.

Para empreendedores informais, as linhas variam de R$ 200,00 a R$ 5.000,00; para formais, de R$ 200,00 até R$ 20.000,00; e para associações e cooperativas, de R$ 200,00 até R$ 25.000,00. Os financiamentos podem ser parcelados em até 24 meses para pessoas físicas e em até 36 para pessoas jurídicas, incluindo associações e cooperativas. A taxa de juros praticada é de 0,35% ao mês.

Banco do Povo

O Banco do Povo é uma parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura de Votuporanga que facilita o acesso ao crédito aos empreendedores de pequenos negócios, com firma aberta ou não. Atua por meio de agentes de crédito que coletam informações sobre os clientes e suas necessidades e encaminham os pedidos de financiamento para um Comitê de Crédito Municipal que irá aprovar, ou não as solicitações, segundo critérios técnicos.

Como conseguir crédito

O Banco do Povo Paulista atua no segmento de microcrédito. Dessa forma, pessoas físicas, jurídicas e associações ou cooperativas produtivas ou de trabalho podem se beneficiar dos recursos que possuem taxa de 0,35% de juros ao mês em cima da parcela real – não sendo juros sobre juros.

Em Votuporanga, o Banco do Povo atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Galeria Central, localizada na Alameda Padre Edemur, próximo à praça Dr. Fernando Costa. Os O telefone é o (17) 3422-3664.