Cobertura e iluminação na Arena

Ordem de serviço é assinada para início do empreendimento foi assinada ontem; Investimento total será de R$ 2 milhões

Da Redação

Cumprindo uma de suas propostas de governo, o prefeito João Dado assinou na manhã desta sexta-feira (30/6) a ordem de serviço para início das obras de cobertura e iluminação de uma das arquibancadas da Arena Plínio Marin.

Após o período de licitação, em que nove empresas participaram, a J.A. Tineli Marques e Cia Ltda foi a vencedora e executará os trabalhos que consistirão na colocação da estrutura de pilares, treliças e cobertura. Na sequência, a mesma empresa fará a iluminação desta parte da arquibancada numa extensão de 80 metros.

O investimento total será de R$ 2 milhões. Em torno de R$ 150 mil serão de contrapartida do município e o restante virá do Governo Federal. Deste total, R$ 1.070 milhão serão liberados por meio de uma emenda parlamentar assinada pelo agora prefeito João Dado quando ele era Deputado Federal. O prefeito destaca que os recursos liberados pelo Ministério do Esporte tiveram importante empenho e colaboração do Deputado Federal Fausto Pinato.

A nova Arena Plínio Marin foi inaugurada em janeiro de 2016 na avenida Mário Pozzobon na gestão do prefeito Junior Marão. “As arquibancadas têm capacidade para 8.145 torcedores e a conquista é bastante esperada por todos que acompanham as partidas do nosso Clube Atlético Votuporanguense”, destacou João Dado.

A empresa tem prazo de um ano para concluir o serviço, no entanto, conforme destacado pelo engenheiro Guilherme Tineli, os esforços serão no sentido de entregar a obra até o final deste ano, antes do início dos jogos de 2018. “O prefeito nos determinou essa agilidade e vamos nos empenhar para atendê-lo”, observou.