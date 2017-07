Colchão ortopédico: você precisa de um?

Você dorme bem à noite? Caso não, sabia que a qualidade do sono está relacionada com o lugar onde você adormece? Ou seja, está ligada ao colchão. Vale lembrar que passamos boa parte de nossas vidas dormindo, por isso, é importante que esse tempo não seja prejudicial à nossa saúde.

Sendo assim, é preciso apostar em qualidade na hora do sono. O colchão ortopédico é uma excelente opção para isso. Entenda o que é esse tipo de colchão, quando ele deve ser utilizado e como escolher o modelo ideal.

O que é um colchão ortopédico?

O colchão ortopédico é indicado para quem precisa e procura conforto, aconchego e resistência na hora de dormir. Ele está disponível tanto para camas de solteiro quanto para de casal, e se você está em dúvida em qual investir, com certeza essa é uma ótima escolha.

O objetivo desses colchões é cuidar da coluna da pessoa enquanto ela dorme, pois se encaixam perfeitamente na curvatura do corpo. Logo, não afundam muito e também não são completamente duros. Sendo assim, funcionam como se deitássemos em um ambiente sem gravidade, ou seja, como se o corpo estivesse flutuando, mas com a sua curvatura em excelente estado, sem influência de pressão.

Em que situações o colchão ortopédico deve ser usado?

Ele está disponível em vários modelos e para diversas necessidades e biótipos. É importante ressaltar que não existe apenas um modelo, e sim vários tipos e com funções diferentes. Dessa forma, a escolha deve ser feita com cautela. A maneira ideal para acertar na escolha é com as tabelas disponíveis: por exemplo, para um colchão de casal, é importante suportar o peso de duas pessoas.

Ele também possui diversas finalidades de tratamentos: geralmente, oferece sustentação adequada ao corpo, especialmente à coluna (lembrando que ele deve ser escolhido de acordo com o peso e altura da pessoa) – mas não precisa necessariamente ser usado por quem tem problemas musculares ou na coluna. Assim, pode ser usado por qualquer pessoa, melhorando a qualidade de vida.

Como escolher o colchão ortopédico ideal?

O modelo mais tradicional de colchão ortopédico é o de espuma. Ele oferece bastante segurança. Já o colchão de látex oferece o mesmo aconchego do de espuma, só que possui mais durabilidade. O de visco elástico, também conhecido como material da NASA, também pode ser encontrado. Ainda há a opção com molas, bastante resistente e durável.

Na maioria das vezes, tudo o que precisamos para ter uma boa noite de sono é de um colchão de qualidade. Dormir bem ajuda a renovar as células e a não ficar com exaustão mental nem com problemas de atenção e concentração. O mesmo vale para o envelhecimento precoce.

Para saber qual é o colchão ortopédico ideal para você, consulte um médico especialista.