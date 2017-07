Concurso EsPCEx oferta 440 vagas para cadete

A busca por um emprego estável e que renda bem financeiramente é algo latente no povo brasileiro. Para alcançar esse tão sonhado posto, muitos apostam em fazer concursos públicos.

Alguns dos benefícios de fazê-los são os bons salários pagos, a garantia de estabilidade financeira, a segurança de não perder seu emprego se completar três anos de efetivo e as possibilidades democráticas que apresentam.

Concurso Exército Brasileiro

Uma das seleções mais disputadas no Brasil é o Concurso EsPCEx. Essa prova é realizada pela Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) e oferece vagas para iniciar sua formação militar: são 440 no total, divididas em 400 para homens e 40 para mulheres, as quais levarão à formação e graduação no curso de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site da EsPCEx até o dia 20 de junho de 2017, preencher o formulário e pagar uma taxa no valor de R$ 90 até 22 de junho.

Pré-requisitos

É necessário seguir os pré-requisitos para o preenchimento das vagas:

Ser brasileiro nato.

Ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando o 3º ano.

Possuir idade entre 17 e 22 anos, completados até 31 de dezembro de 2018.

Estar em dia com as obrigações militares, ou seja, ter se apresentado e alistado.

Medir no mínimo 1,60 metro (homens) e 1,55 metro (mulheres).

Detalhes sobre a avaliação

São duas fases de avaliação:

A primeira será um exame intelectual, dividido em dois dias: no dia 30 de setembro, são aplicadas as questões de Português, Física e Química; no dia 1º de outubro, são as de Matemática, Geografia, História e Inglês.

Na segunda fase, haverá o exame de aptidão física, a inspeção de saúde e a comprovação dos dados biográficos pelos candidatos.

Remuneração

Se aprovado, o candidato é matriculado e, sob a condição de aluno da EsPCEx, passará a ser militar da ativa do Exército Brasileiro. Após a conclusão do curso, será feito um treinamento na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende (RJ), com duração de quatro anos. Durante a realização, o aluno receberá assistência médica, odontológica e psicopedagógica, além de alimentação, alojamento e fardamento.

A remuneração inicial gira em torno de R$ 956. Ao entrar na Aman, a bolsa é de R$ 1.054. Após a graduação, o aspirante a oficial recebe salário de R$ 6.280.

Sobre a EsPCEX

A EsPCEx, localizada em Campinas (SP), é uma instituição que tem como objetivo preparar candidatos para o ingresso na Aman.

O curso realizado pela escola tem duração de apenas um ano – equivalente ao 1º ano do ensino superior. Ao terminá-lo, o aluno garante, além da opção de entrar na Aman, o Certificado de Reservista por conta do cumprimento do serviço militar dentro da Escola Preparatória.

Resumo