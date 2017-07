Existe razão nas coisas do coração?!?

Olga Balbo Ferreira Fontes

Quando nascemos, encontramos um mundo em que os padrões de comportamento masculino e feminino já estão claramente definidos. Espera-se que homens e mulheres se comportem de acordo com as regras do grupo em que vivem. Para isso, com o passar dos anos, a cultura de cada época e lugar vai sendo assimilada sem que se perceba. A diferença de idade entre o homem e a mulher numa relação de namoro é tema polêmico, mas ainda regido por normas instituídas há muitos anos.

O namoro de um homem mais velho com uma mulher mais jovem já se tornou um hábito bastante comum na nossa sociedade, porém uma mulher que quer ter um relacionamento amoroso com um homem bem mais jovem ainda pode enfrentar muitos preconceitos, embora tenhamos que admitir uma diminuição nos últimos tempos. Sim, o preconceito ainda não acabou, pois nos deparamos na prática com essa realidade nota-se que a sociedade não é assim tão aberta como diz, principalmente quando essa diferença é grande e a pessoa mais velha é a mulher.

Ao folhearmos as revistas e jornais, vimos manchetes mostrando casais famosos formados por homens mais jovens e mulheres mais velhas como se isso fosse algo estranho e até imoral, e se o simples namoro de uma celebridade mais velha com um homem mais jovem é suficiente para colocá-los nas capas das revistas imagine o que acontece com os casais ‘simples mortais’ que enfrentam essa realidade!

O fato é que se uma mulher decide namorar um homem bem mais jovem, ambos devem estar preparados para receber críticas e brincadeiras de mau gosto. Aceitar de forma natural as interferências externas e tocar o namoro sem se preocupar é fundamental para que a relação se fortaleça, é o que ocorre com aqueles casais que realmente estão decididos a desafiar os preconceitos em nome desse amor. O primeiro repúdio ao namoro costuma surgir no seio da própria família, que supõe saber o que é melhor para seus membros embora nem sempre o que é melhor para eles, seja para o outro. Se um determinado membro da família considera não ser bom se relacionar com uma pessoa muito mais jovem, ele vai pensar que também não deverá ser bom para o outro. É preciso ter paciência com elas, evitando discussões e brigas que não levam a nada, procurando levar a pessoa amada a uma convivência mais próxima para que a conheçam melhor.

Deixando de lado o preconceito esse tipo de relação, como tudo na vida, tem seu lado bom e o seu lado ruim. A pessoa mais velha alimenta o receio de que possa, em algum momento, ser trocado por alguém mais jovem e atraente. Por sua vez, a pessoa mais jovem, sente medo de ser trocado por alguém mais velho e com mais experiência de vida. Outra coisa a se considerar é o fato de nos sentirmos atraídos em namorar pessoas de idade diferente. Isso não significa que tenhamos nenhum distúrbio, desde que estejamos falando de pessoas adultas é claro! Ocorre que nem sempre a nossa idade cronológica corresponde exatamente a chamada idade mental/emocional, ou seja, alguém de 40 ou 50 anos pode se comportar como uma pessoa de 20, ou vice-versa. Não escolhemos a pessoa nem tampouco a idade dela para nos apaixonar, simplesmente a amamos! Os assuntos do coração sempre foram e serão um tanto quanto complexos para controlarmos, logo se você ama alguém e é correspondido, não desista só por causa das dificuldades, mas invista nessa relação se ela a faz feliz.

Viver de forma diferente daquela a que se está acostumado, causam medo e ansiedade, contudo é necessário ter mais coragem e discutir os valores que são transmitidos sem ser questionados, mas que sempre geram sofrimento. A diferença de idade no namoro é apenas mais um exemplo dos inúmeros preconceitos que ainda estão arraigados às pessoas e que limitam a nossa maneira de viver.

