Inadimplência se mantém estável

Em Votuporanga, a inadimplência do consumidor continuou estável (0,0%) na comparação mensal de maio contra o mês anterior, de acordo com os dados da Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito). Já no valor acumulado, a inadimplência diminuiu 3,4%, enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador cedeu 4,2%.

Recuperação de crédito

O indicador de recuperação de crédito, por sua vez, subiu 16,1% na comparação mensal de maio contra o mês anterior. Já no valor acumulado, a recuperação cresceu 8,1% enquanto na variação interanual (mesmo mês do ano anterior) o indicador avançou 23,1%.