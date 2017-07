Mesmo após admitir assassinato, réu é absolvido

A defesa do réu ficou a cargo dos advogados Gésus Greco, Marcus Antonio Gianezi e Haislan Filassi

Aparecido Alves da Silva assumiu a autoria da morte de Claiton José Mussi, de 32 anos, em janeiro deste ano, mas saiu do Fórum em liberdade

DANILO CAMARGO

Aparecido Alves da Silva, 69 anos, foi absolvido por 4 votos a 2 na tarde de ontem, quase seis meses depois de ter assassinado Claiton José Mussi, de 32 anos, em 8 de janeiro de 2017, no bairro Pozzobon. O Conselho de Sentença entendeu que o réu agiu em legítima defesa, entretanto ainda cabe recurso pela Promotoria. A sentença foi promulgada pelo Juiz de Direito, Jorge Canil, às 14h35 e o réu que se encontrava preso desde a ocorrência recebeu seu Alvará de Soltura.

Sentença

“Aparecido Alves da Silva foi submetido a julgamento em plenário acusado de praticar o crime do art. 121. Inciso 2º, II, do Código Penal (CP), porque em 8 de janeiro de 2017, por volta das 15h15, na Rua Nassif Miguel, 3501, nesta cidade, desferiu golpe de faca contra Claiton José Mussi, causando-lhe a morte. O Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, a letalidade e a autoria, decidindo, porém, pela absolvição”.

Julgamento

O Tribunal do Júri teve início às 9h de ontem (30) e foi presidido pelo Juiz de Direito Dr. Jorge Canil; a defesa do réu ficou a cargo dos advogados Gésus Greco, Marcus Antonio Gianezi e Haislan Filassi. A acusação foi feita pela Promotora de Justiça, Renata França.

Testemunhas

Após a escolha do corpo de jurados, foi dada voz às testemunhas, todas de acusação. Não houve testemunho em defesa do réu. Dos dois policiais militares que atenderam o chamado na época, apenas um deles foi ouvido, o outro foi dispensado por já ter sido ouvido em outra ocasião. Testemunharam, a esposa da vítima, Rosangela Pereira Anastácio, que na época estava grávida de 7 meses; sua irmã Rosemari Pereira Anastácio e o marido desta última, Roberto de Oliveira.

O crime

Consta que no dia 8 de janeiro de 2017 o réu Aparecido Alves da Silva, 69 anos, matou com um golpe de faca no tórax Claiton José Mussi, de 32 anos. O crime aconteceu às 13h15 num domingo, na rua Nassif Miguel, no bairro Pozzobom. Segundo consta nos autos, a sogra da vítima arrastava uma dívida de locação de aproximadamente 5 meses de um imóvel que pertence ao réu, cujo caso na época se encontrava na Justiça para a cobrança do atraso, além de uma ação de despejo.

Segundo as testemunhas de acusação o réu foi visto vindo de um bar próximo ao local do crime tomando uma latinha de cerveja, versão confirmada pelo próprio réu que disse em juízo que havia tomado duas cervejas antes do crime.

A desavença, que já se arrastava algum tempo entre as partes chega ao ápice no sábado anterior à ocorrência (07/01), quando o réu, vizinho da sogra da vítima, supostamente teria jogado um colchão velho do lado no imóvel em que residiam os familiares da vítima. Diante deste fato, segundo os testemunhos, Claiton teria conversado no sábado à noite com o seu cunhado Roberto e chegaram à conclusão que havia sido uma provocação por parte do réu e eles resolveram jogar o colchão novamente do outro lado do muro, devolvendo o objeto para a casa do réu.

No domingo (8), dia do crime, a família da vítima estava reunida na casa da sogra e segundo as testemunhas de defesas, o réu teria provocado uma discussão por causa do colchão e a Polícia Militar foi chamada. Dois PMs foram ao local e apaziguaram a contenda e quando tudo ficou resolvido foram embora. Os policiais depois de algum tempo passaram no local e notaram que se encontrava tudo calmo.

Passadas umas duas horas, a vítima consertava um portão da casa quando o seu Aparecido (Réu) teria chegado próximo a ele. A vítima desconfiada que o réu escondia uma arma sob a roupa, então, segundo testemunhos, utilizando-se de uma pequena guitarra de brinquedo teria batido com ela na perna do réu para confirmar. Em tese, o réu foi agredido pela vítima com um alicate e teria ferido o réu no rosto e na boca. Neste momento o réu sacou a arma e atacou a vítima perfurando seu tórax.

Para impedir que a vítima fosse atingida mais uma vez, o seu cunhado, Roberto de Oliveira, tentou tirar a faca do agressor com uma das mãos, o que lhe causou cortes nos dedos. Roberto conta em juízo emocionado que o cunhado morreu em seus braços.

Após o crime a vítima ficou caída no chão e o agressor sentou-se na calçada próximo ao local do crime sem esboçar qualquer reação. O Resgate foi chamado, mas Claiton acabou por falecer antes de ser socorrido. A Polícia quando chegou ainda encontrou o réu com a faca na mão no mesmo local e o prendeu em flagrante.

A vítima

Claiton José Mussi, de 32 anos, era casado com Rosangela Pereira Anastácio, que na época esperava um filho seu. Claiton não se relacionava com o réu, mas como mantinha uma horta no terreno da casa em que sua sogra residia teria se envolvido em algumas desavenças com o réu.

O réu

Aparecido Alves da Silva, 69, é agricultor aposentado. Locatário da casa em que morava a sogra da vítima, foi preso em flagrante no dia do crime e continuou detido até a hora do julgamento e solto após receber sua absolvição. Aparecido tinha passagens pela polícia por porte ilegal de arma na Comarca de Cardoso, entretanto nunca havia sido preso.

Em seu interrogatório feito pelo magistrado, ele confirma em juízo que havia bebido antes do crime duas latinhas de cervejas e confessou haver matado Claiton com um único golpe de faca, disse que não se lembra de direito dos fatos, mas confirma que sofreu agressões e se simplesmente se defendeu.