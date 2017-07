A ONG. Cia do Bicho, de Votuporanga, realiza no próximo dia 8 o evento “Coacavo – Dia de Cooperar Ação Pet”. A ação contará com feirinha de adoção, além do tradicional bazar.

Os participantes que doarem 1kg de ração, terão o direito de consultar seu animalzinho com um veterinário estará no local.

O “Dia de Cooperar Ação Pet” tem início às 8h e término às 12h, e será realizado no estacionamento da Coacavo, localizada na Rua São Paulo, 3069.