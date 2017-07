Opinião de A. C. Camargo

Duas instituições das mais ativas e tradicionais da cidade mudaram de comando nesta semana. Mudança de comando é modo de dizer, até porque seus presidentes foram mantidos em seus cargos. Na segunda feira foi a vez de Luiz Fernando Góes Lievanna ser reeleito como provedor da Santa Casa de Misericórdia. Bem que ele não queria continuar, mas praticamente teve que ceder às pressões de seus colegas da entidade e mesmo por autoridades locais, satisfeitos pela forma como ele conduz o hospital.

Mais um ano

Na Associação Comercial o processo de continuidade é um pouco diferente. Estabelece o estatuto da instituição que todo presidente tem um ano de mandato, mas permite idêntico período em reeleição. Na manhã de quarta feira os associados da ACV, em assembleia geral, homologaram a continuidade do advogado Celso Penha Vasconcelos no cargo de comando até o final de junho do ano que vem.

Aprovação

Nos dois casos resta – para Lievanna e Vasconcelos, uma certeza, a de que seus desempenhos nas funções que exercem tiveram ampla aprovação de seus pares. Interessante afirmar que nas duas instituições há anos esse processo tem sido verificado, garantindo muita tranquilidade para aqueles que se servem de seus serviços. Reconhecimento assim faz para bem para o ego de qualquer um.

A semana

Muita coisa importante rolou por aqui, lá e acolá, no decorrer desta semana, em todos os cenários. No político, a crise continua balançando Brasília e não dá para prever até quando isso vai. *** A Câmara Federal recebeu a denúncia formulada pela Procuradoria Geral da República contra o presidente Michel Temer, a quem compete agora oferecer sua defesa. Com 172 votos a seu favor o presidente conseguirá o arquivamento do processo. *** O prefeito João Dado foi a São Paulo e disposto a conseguir a liberação de recursos para a cidade. Na pauta de reivindicações, grana para obras de recapeamento asfáltico na cidade e também para a construção de uma escola. *** A Câmara Municipal está em recesso. Reuniões até 17 de julho só mesmo mediante de convocação de sessão extraordinária.

Doe sangue

A unidade de coleta de sangue, que funciona no hospital do bairro Pozzobon, atende nesta manhã excepcionalmente. Isso sempre acontece no primeiro sábado de cada mês.

O objetivo da estratégia da Secretaria da Saúde é facilitar o atendimento às pessoas que desejam ser voluntárias e trabalham no decorrer da semana.

Nada pra já

O prefeito de Rio Preto Edinho Araújo pleiteou recursos da ordem de 500 mil reais do governo federal para serem empregados em obras de recuperação de estradas vicinais em seu município. A resposta foi negativa, tudo porque os cofres do governo estão minguados. Se vier alguma coisa, só pelo orçamento do ano que vem. Enquanto isso, para os usuários é aprender a conviver com a buraqueira.

Coisa & Tal

A semana terminou em Brasília assim: o ministro do STF Marco Aurélio Melo autorizou o senador afastado Aécio Neves a retomar o seu cargo. E tudo bem.

Entre aspas

Senadora Kátia Abreu (PMDB-TO) e que foi ministra da Agricultura no governo Dilma Rousseff:

– O que mais espanta neste governo não são os políticos que estão presos, mas sim aqueles que ainda estão soltos.

Hoje na história

NO DIA 1 DE JULHO de 1920 morria o ex-presidente da República Delfim Moreira. Em 1925 era lançado em São Paulo o jornal Folha da Manhã, atual Folha de S. Paulo. Em 1942 era criada a Companhia Vale do Rio Doce. Em 1974 era sancionava pelo presidente Geisel a fusão dos Estados da Guanabara e Rio de Janeiro. Em 1974 falecia o presidente da Argentina Juan Domingo Perón. Em 1998 morria aos 62 anos o apresentador de programas de televisão Edson Cury, o Bolinha. Em 2000 morria o ator de cinema norte-americano Walter Matthau. Em Votuporanga, em 1970, o prefeito Hernani de Mattos Nabuco criava a FEV – Fundação Educacional de Votuporanga. Em 1993 era fundada a entidade assistencial Recanto da Mãe. Comemora-se hoje: Dia do Bancário e da Cidadania.