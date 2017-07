Reforma Trabalhista: Manifestantes fecham avenida de Rio Preto em ato

Manifestantes se concentraram na praça da Figueira, na Vila Santa Cruz, em São José do Rio Preto (SP), na manhã de ontem (30). A passeata fez parte do ato entre entidades sindicais, movimentos sociais e representações do setor privado contra as reformas trabalhista e previdenciária, à terceirização indiscriminada.

Por volta das 10h, segundo os organizadores do movimento, mil pessoas começaram uma passeata em direção ao Terminal Rodoviário e caminham pelas ruas do Centro.

Durante o trajeto, um trecho da avenida Alberto Andaló ficou fechado. A PM não divulgou o número de participantes. O trânsito foi liberado pela polícia e Guarda Municipal por volta das 12h.

Os manifestantes foram acompanhados por um forte esquema de segurança. Eles foram acompanhados pela Guarda Municipal e Policia Militar. A passeata foi pacífica e, no fim, eles se concentraram entre a Câmara e a prefeitura da cidade.