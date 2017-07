Soldado Mirim recebe a doação de R$ 30 mil da Ipiranga e Parceirão

O prefeito João Dado recebeu na manhã de ontem (30/6) representantes do Auto Posto Parceirão e Rede Ipiranga que vieram fazer a doação de R$ 30 mil para atender ao projeto Soldado Mirim. Os recursos foram solicitados pelo prefeito no ato de inauguração do Auto Posto no início de junho e serão utilizados para a compra do fardamento das 50 crianças que participam da iniciativa desenvolvida em parceria com o Tiro de Guerra do município.

Representando o gerente executivo da Rede Ipiranga, Carlos Eduardo Meireles, esteve presente no gabinete do prefeito o assessor comercial Victor Zucoloto de Abreu, além dos empresários e proprietários do Auto Posto Parceirão, Valmir Dornelas e João Paulo Carmona.

O projeto Soldado Mirim é uma parceria da Prefeitura com o Tiro de Guerra que consiste em atividades realizadas todos os sábados, das 8 às 11h30, no período de junho a novembro com crianças e adolescentes, de 10 a 14 anos, que vivem em situação de risco social. A iniciativa conta ainda com apoio da Associação Comercial de Votuporanga e diversos empresários.

As instruções são ministradas por policiais militares e atiradores no quartel do TG de Votuporanga. Fazem parte da estrutura do projeto, visitas programadas aos vários órgãos da Prefeitura e também à Câmara Municipal, além de palestras e atividades sócio-recreativas.