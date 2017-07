Valentim Gentil realiza festas juninas em vários locais

Cerca de 1,2 mil alunos da Rede Municipal e integrantes dos projetos sociais Renascer e Melhor Idade participaram das atividades

A Prefeitura de Valentim Gentil realizou, nos últimos dias, atividades alusivas às festividades juninas em diversos setores municipais.

Na Educação, os cerca de 1,2 mil alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino participaram dos festejos promovidos na EMEF “Vicente Santoro”, EMEI “Airton de Medeiros”, Berçário e CEAP (Centro Educativo Amor e Paz).

Durante as festividades, foram apresentadas pelos alunos, danças e coreografias, como a tradicional quadrilha. O cardápio da alimentação escolar também seguiu as tradições juninas, com guloseimas típicas da data.

Além das crianças, as atividades envolveram a participação da equipe gestora, professores e funcionários, que vestiram trajes caipiras para a ocasião. Os pais e familiares dos alunos também compareceram em grande número nas escolas, para prestigiar e registrar as apresentações.

Já o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) organizou o “Arraiá da Família Renascer”, para os familiares e alunos do Projeto Renascer, desenvolvido no local, além de famílias inseridas no Programa São Paulo pela Primeiríssima Infância; e o “Arraiá da Melhor Idade”, no Centro de Convivência do Idoso (CCI), que reuniu cerca de 100 integrantes do Projeto Melhor Idade.