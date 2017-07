1º Fisav Rodeio Show: Adesivagem de veículos começa no fim de semana

Os 100 primeiros carros ganharão uma cortesia para o show da dupla Munhoz e Mariano, no sábado, dia 05

MAÍRA PETRUZ:-

A menos de 40 dias para a 1º Fisav Rodeio Show, o presidente da entidade, Ademar de Lucas, o conhecido Nomura, esteve nos estúdios da Rádio Clube para falar sobre o andamento dos preparativos do evento. Segundo ele, a situação atual é muito diferente da que foi encontrada no início dos preparativos, quando o caixa do fundo estava no zero.

Para Nomura, o caixa zerado foi uma das principais dificuldades encontradas pela organização, mas que, agora, a situação já foi superada, graças à coragem de seus companheiros e das 10 entidades parceiras no evento.

Grade

Um dos grandes atrativos, que tem sido muito comentado nas redes sociais, é a grade de shows, que contará com as presenças de Daniel, Munhoz e Mariano, Marilia Mendonça, Luan Santana, Bruno e Marrone e Gustavo Mioto.

“Acho que é um dos nossos grandes acertos e, o mais importante, dentro do orçamento do Fisav. Temos uma grade para agradar todo mundo, com o romantismo do Daniel, Luan Santana, que não preciso nem dizer, assim como Munhoz e Mariano e Bruno e Marrone. A Marilia Mendonça que está no auge, além do Gustavo Mioto, que está com uma música no TOP 10 de mais tocadas, despontando pro país todo”, citou ele.

Shows

Quem abre a festa, no dia 03 de agosto, é o cantor Daniel com entrada franca. “Pedimos a doação de 1kg de alimento não perecível, que será repassado às entidades assistenciais. Já dia 04, quem se apresenta é o cantor Luan Santana. No sábado, dia 05, é a vez da dupla Munhoz e Mariano. Pela primeira vez em Votuporanga, Marília Mendonça chega com tudo, no dia 06. Na segunda, véspera de feriado, quem se apresenta é a dupla Bruno e Marrone e no dia 08, aniversário de Votuporanga, quem sobe ao palco é o cantor Gustavo Mioto, um oferecimento da Prefeitura de Votuporanga, com entrada franca.

Entidades

Os lucros da festa serão divididos de maneira igualitária à todas as entidades que auxiliarem na festa, conforme foi decidido em reunião do grupo. “A única coisa que pedimos, antes de mandar os voluntários, dizer para eles se esforçarem ao máximo quando for passada a sua função dentro da festa, pois esse ano não vamos pagar para uma entidade que levar mais e outra menos. Estamos caminhando, aprendendo um pouco mais. Ficou decidido que vai ser dividido em partes iguais. Se um voluntário não se adequar, pode ser o risco de ser penalizada a entidade”, disse.

Adesivagem

No próximo sábado, 8 de julho, às 17h, no Parque da Cultura, a organização promoverá a adesivagem dos carros para a divulgação da festa. Os 100 primeiros veículos que forem adesivados ganharão uma cortesia para o show da dupla Munhoz e Mariano.