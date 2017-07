Acidente fere três em Monções

O acidente aconteceu na noite deste sábado numa estrada de terra que liga os municípios de Monções e Gastão Vidigal. Consta que uma camionete bateu em um Omega por volta das 23h numa estrada que tem acesso pela SP 461 – Rodovia Péricles Belini. Três ficaram feridos, um em teve que ser removido por uma equipe do Samu para a Santa Casa de Votuporanga em estado grave. Os que tiveram ferimentos leves foram levados para atendimento médico ao Pronto Socorro de Nhandeara. As causas do acidente serão apuradas pela Policia. (Foto reprodução – Gazeta de Votuporanga e Votunews).

