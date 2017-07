Odair Franchetto Junior proprietário de uma casa de carnes em Fernandópolis morreu neste sábado em acidente que ocorreu na SP 320 Rodovia Euclides da Cunha, próximo a Meridiano. Consta que ele capotou um Fiat Uno após perder o controle de direção.

Com o impacto, ele foi arremessado para fora do veículo. Socorrido com vida pelo Resgate do Corpo de Bombeiros e levado à Santa Casa de Fernandópolis, não resistiu aos graves ferimentos.