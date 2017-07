O tradicional “Arraiá do Sincomerciários” transformou a sede do Sindicato de Votuporanga numa verdadeira Festa Junina.

Durante todo o dia os comerciários foram recebidos com quitutes e bebidas típicas, num ambiente bem descontraído, decorado especialmente com o tema e com músicas para alegrar a festança.

Todos os participantes preencheram cupons para concorrer a prêmios (três sessões de víbria, 3 sobrancelhas, três limpezas de pele e cinco relógios de parede).