Corinthians adia pra hoje time que enfrenta o Botafogo

O técnico Fábio Carille vai decidir hoje a formação do Corinthians que enfrenta o Botafogo, hoje, às 16h, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro. O desgaste gerado pelas viagens nos últimos dias vai fazer com que os titulares tenham só um dia de trabalho com bola.

Depois do empate por 1 a 1 com o Patriotas, quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, o elenco corintiano desembarcou em São Paulo no fim da noite de quinta. Os titulares da partida na Colômbia ficaram na academia, em trabalho regenerativo.

Em campo, só reservas e os quatro titulares poupados no meio da semana: Guilherme Arana, Maycon, Jadson e Jô treinaram. Todos enfrentam o Botafogo.

A maior dúvida é relativa ao substituto de Romero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Clayson é o favorito por ser reserva imediato do paraguaio, mas Marquinhos Gabriel corre por fora na disputa.

Nesta quinta, comissão técnica, departamento médico e preparação física avaliaram o desgaste dos jogadores – como sempre acontece após as partidas. O cansaço fez efeito.

– Hoje é o pior dia, até por ontem ter sido a viagem, 48 horas do jogo é quando bate o cansaço. Mas até domingo a galera já estará recuperada. Quem entrar em campo vai estar 100% com certeza – afirmou o lateral-direito Fagner.

Se nenhum jogador for poupado, o Corinthians deve enfrentar o Botafogo com: Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Clayson; Jô.