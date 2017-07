Corinthians vence o Botafogo e se distancia na liderança

Corinthians sofreu para furar a defesa do Botafogo, mas Jô se redimiu e decidiu outra vez (Foto: Luis Moura/WPP)

Jô perde pênalti, mas marca o gol da vitória do líder Corinthians por 1 a 0, neste domingo, pela 11ª rodada do Brasileirão. Timão abre sete pontos na ponta, e Botafogo fica em nono

Sete pontos. Essa agora é a diferença do líder Corinthians para o segundo colocado Grêmio na tabela do Campeonato Brasileiro. O Timão aumentou sua vantagem neste domingo, ao vencer o Botafogo por 1 a 0, na Arena em Itaquera, pela 11ª rodada. O vice-líder havia sido derrotado pelo Palmeiras no sábado.

Enquanto o Corinthians se distancia na ponta, o Botafogo segue no meio da tabela, agora em nono lugar. A diferença de 14 pontos entre os dois times pôde ser explicada no jogo deste domingo…

Do time considerado ideal, o Corinthians só não teve o atacante Romero, que cumpriu suspensão. O Botafogo, por sua vez, foi a campo com um mistão, por conta da sequência de jogos e já de olho no confronto com o Nacional (URU), quinta, pela Libertadores. Emerson Silva, Carli, Lindoso, Pimpão e Roger foram poupados.

A estratégia do Botafogo ficou bem clara: ficar fechadinho e buscar contra-ataques. E deu certo durante o primeiro tempo, porque o Corinthians não conseguia achar espaços para criar. O Timão rodava a bola, mas não penetrava, e só levou certo perigo após erros nas saídas de bola do Botafogo e pelo alto.

Sem a necessidade de ter dois volantes, já que o adversário praticamente não atacava e deixava apenas dois jogadores mais avançados, o técnico Fábio Carille deixou o Corinthians mais ofensivo na volta do intervalo. Marquinhos Gabriel entrou no lugar de Gabriel, o Timão passou a atuar no 4-1-4-1 e, enfim, conseguiu criar chances de gol.

Em cinco minutos do segundo tempo, o Corinthians fez mais do que nos 45 da etapa inicial. E o goleiro Gatito começou a se tornar o principal jogador botafoguense. Aos dois, ele fez boa defesa após chute de Rodriguinho, livre dentro da área. Aos cinco, defendeu o pênalti cobrado por Jô – a marcação, aliás, foi equivocada pelo árbitro, já que Guilherme Arana sofreu falta fora da área.

O Corinthians manteve a pressão. O Botafogo abdicou de jogar e foi castigado. Estava na cara que o gol do Timão era só questão de tempo, e veio aos 33 minutos. Pedrinho, que havia acabado de entrar, chapelóu pela esquerda e cruzou para Jô, que parou em Gatito. Rodriguinho chutou no rebote, mas também parou no goleiro. No segundo rebote, Gatito não pôde fazer nada: Jô chutou rasteiro, entre os defensores.

Após o gol sofrido, o Botafogo não teve forças para reagir e buscar o empate. O Timão, como sabe fazer muito bem quando está em vantagem no placar, rodou a bola e gastou tempo. Teve até gritos de “olé” nos minutos finais.

O líder agora tem um raro período sem jogos: volta a campo apenas no sábado, contra a Ponte Preta. Já o Botafogo tem importante duelo nesta quinta-feira, diante do Nacional, no Uruguai, pela Libertadores.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 0 BOTAFOGO

Local: Arena Corinthians, São Paulo (SP)

Data-Hora: 2/7/2017 – 16h

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Auxiliares: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

Público/renda: 40.341 pagantes/R$ 2.235.726,90

Cartões amarelos: Jadson, Jô e Fagner (COR), Victor Luis e Arnaldo (BOT)

Cartões vermelhos: –

Gols: Jô (33’/2ºT) (1-0)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel (Marquinhos Gabriel, no intervalo) e Maycon; Jadson, Rodriguinho (Camacho, aos 37’/2ºT) e Clayson (Pedrinho, aos 33’/2ºT); Jô. Técnico: Fábio Carille.

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Arnaldo, Marcelo, Igor Rabello e Victor Luis; Dudu Cearense, Bruno Silva; João Paulo, Camilo (Marcos Vinícius, aos 19’/2ºT) e Gilson (Roger, aos 36’/2ºT); Guilherme (Rodrigo Pimpão, aos 33’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.